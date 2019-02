Belen Rodriguez attaccata da Cavalli su Instagram | ‘Sono finiti i tempi della farfallina’

ROBERTO CAVALLI CONTRO Belen RODRIGUEZ/ Lei non replica ma pensa a Colorado : ROBERTO CAVALLI commenta su Instagram una foto di BELEN RODRIGUEZ e scrive: 'incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare meno la stupida'

Roberto Cavalli contro Belen Rodriguez : “Stai invecchiando. Fai meno la stupida” : Roberto Cavalli attacca Belen Rodriguez su Instagram. Lo stilista toscano ha postato un commento davvero inaspettato sotto ad una foto della showgirl argentina. Che i due non siano ottimi amici è un fatto saputo e risaputo. E che i due si punzecchiano sui social pure. Ma questa volta, lo stilista è stato ancora più tagliante. La bella showgirl argentina, infatti, ha condiviso sui social alcuni scatti dal suo paese. Con un fisico da urlo in bella ...

Colorado 2019 : ritorna Belen Rodriguez al fianco di Paolo Ruffini : Belen Rodriguez Quella di Belen Rodriguez nella stagione televisiva in corso è una vera e propria staffetta Rai/Mediaset. Dopo l’impegno in autunno su Canale 5 con Tú sí que vales e quello iniziato venerdì scorso su Rai 1 con Sanremo Young, dove ricopre l’inedito ruolo di giurata, prossimamente sarà al timone di Colorado su Italia 1. E’ la stessa showgirl argentina a rivelare l’approdo nel programma comico del Biscione, ...

Belen Rodriguez - attacco social da Cavalli : “Dovresti fare meno la stupida!” : Belen Rodriguez, le accuse di Roberto Cavalli: “Stai invecchiando, dovresti fare meno la stupida!” Roberto Cavalli ci ricasca. Lo stilista ha commentato senza mezzi termini uno scatto pubblicato sui social da Belen Rodriguez. Delle parole molto dure quelle usate dal noto stilista nei confronti della showgirl. “Sei una bella donna… incominci ad invecchiare quindi… dovresti fare […] L'articolo Belen Rodriguez, attacco ...

Roberto Cavalli a Belen Rodriguez su IG : 'Stai invecchiando - non dovresti fare la stupida' : Non è la prima volta che Roberto Cavalli finisce al centro del gossip per i commenti che lascia sotto alle foto di alcuni personaggi famosi su Instagram; l'ultima "vittima" dello stilista, è Belen Rodriguez. Uno scatto in cui la showgirl promuove un marchio di jeans, ha spinto l'uomo a ricordarle pubblicamente che sta invecchiando e che dovrebbe fare meno la stupida. Tuttavia, però, per rincarare la dose il popolare designer ha tirato in ballo ...

Gossip : Andrea Iannone dimentica Belen con un'altra Rodriguez - la modella Carmen : Se Belen Rodriguez sembra di nuovo vicina a Stefano De Martino, il suo ultimo ex non starebbe affatto a guardare: secondo i Gossip che stanno circolando in queste ore, Andrea Iannone avrebbe ritrovato la felicità accanto ad una ragazza che ha lo stesso cognome dell'argentina. È stato il magazine online di Fabrizio Corona a svelare l'identità della misteriosa mora che è apparsa nell'ultima foto che lo sportivo ha pubblicato su Instagram: Carmen ...

Belen Rodriguez reagisce a un’offesa : “Bisogna imparare…” : Belen Rodriguez si sfoga sui social e risponde a un insulto Belen Rodriguez ha dato prova di grande self control in queste ore. La modella argentina ha risposto a tono su Instagram, dimostrando però una grande serenità. A scatenare la polemica è stato un video postato dalla modella e visibile in basso, in cui la conduttrice sorride alla telecamera e si tocca i capelli. Nel filmato Belen inquadra solo il suo viso, e i suoi occhi in particolare. ...

Belen ed il VIDEO social che fa arrabbiare gli haters - la replica della Rodriguez : 'non vi sto facendo vedere neanche le tette' : Belen Rodriguez pubblica un innocente VIDEO sui social, ma viene attaccata dagli haters: 'sei di un egocentrismo puro' Belen Rodriguez è al centro delle attenzioni degli haters. Ad ogni piccolo passo ...

Belen - un video sui social scatena la polemica : la replica della Rodriguez : Belen Rodriguez criticata sui social: il video che ha scatenato la polemica ed ha spinto la showgirl ad intervenire Chi usa frequentemente i social sa benissimo che basta pochissimo per scatenare la polemica (su un fatto, un personaggio, una persona etc.). Più si è popolari e famosi, inoltre, e maggiori sono le possibilità che una […] L'articolo Belen, un video sui social scatena la polemica: la replica della Rodriguez proviene da Gossip e ...

Belen ed il VIDEO social che fa arrabbiare gli haters - la replica della Rodriguez : “non vi sto facendo vedere neanche le tette” : Belen Rodriguez pubblica un innocente VIDEO sui social, ma viene attaccata dagli haters: “sei di un egocentrismo puro” Belen Rodriguez è al centro delle attenzioni degli haters. Ad ogni piccolo passo falso dell’argentina, gli utenti social si scagliano contro di lei. Anche questa volta, nonostante la bellissima showgirl sembra non aver commesso nessun ‘errore’, i leoni da tastiera hanno trovato il pretesto ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino - nuova crisi di coppia : lontani la notte di San Valentino : Belen Rodriguez ha passato il giorno di San Valentino sola a casa mangiando cioccolatini a letto mentre vedeva la televisione. Non sembra esserci traccia di Stefano De Martino, con il quale si...

La scollatura hot di Belen Rodriguez : Incantevole e provocante. E non solo. Belen Rodriguez fa parlare di sé sia per la scollatura hot sia per un commento in diretta durante la trasmissione Rai Sanremo Young di cui era una giurata. La ...

Sanremo Young : Belen Rodriguez approvata come giurata - lascia il segno nella prima puntata : Belen Rodriguez lascia il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019 come sempre Belen Rodriguez non passa inosservata. Nei panni di giurata ha lasciato il segno nella prima puntata di Sanremo Young 2019.... L'articolo Sanremo Young: Belen Rodriguez approvata come giurata, lascia il segno nella prima puntata proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez - il disastro dopo il bacio. Lo scoop di Signorini? Scordatelo : con De Martino rifinisce male : dopo lo scoop di Alfonso Signorini su Chi e la conferma di Fabrizio Corona sulla riconciliazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ora i fan si interrogano come mai i due non abbiano passato insieme la serata di San Valentino. Infatti, non sono mancate le voci circa una precocissima crisi tr