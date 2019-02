Bari | auto contro moto su viale Unità d' Italia | centauro vola sul paletto della

"Italia non abbandonarci". L'appello dei medici di Bari contro le autonomie : Una donna malata di tumore avvolta in una bandiera tricolore ed una richiesta di aiuto: "Italia non abbandonarci. Vogliamo una Sanità uguale per tutti. La salute è un diritto di tutti". E' la protagonista della campagna promossa dal presidente della Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri nonchè presidente dell'Ordine medici di Bari, Filippo Anelli, in risposta alle richieste di autonomia di ...

Osservatorio regionale banche imprese di economia e finanza di Bari nell'alleanza degli istituti meridionalisti "Contro le autonomie rafforzate che condannano il sud al ... : Aperta alle organizzazioni similari delle regioni del Sud Italia che ne condivideranno le finalità, l'alleanza produrrà ricerche e approfondimenti comuni sull'economia del Sud Italia e strategie ...

Bari - Visita istituzionale di una delegazione dell'Autorità portuale di Haifa nei porti dell'AdSP MAM : Nell'ambito di questa economia espansionistica- continua il Presidente- il nostro Paese, e in particolare il Mezzogiorno, potrebbe recitare un ruolo importante, atteso che attualmente l'Italia, ha ...

Bari - scontro auto-moto in viale Pasteur : ferito 50enne di Bitritto : Ancora un incidente stradale ieri sera a Bari, una macchina e uno scooter si sono scontrati in viale Pasteur a Bari, nei pressi del Ponte Solarino, verso le 19. Ad avere la peggio nell'impatto con una ...

Bari - aggrediscono una donna e le rubano il telefono dall'auto : arrestati due clandestini : La polizia ha arrestato due uomini, un 30enne originario del Gambia ed un nigeriano di 23 anni, incensurati ma clandestini sul territorio nazionale, accusati di aver rapinato una donna di 57 anni. I ...

Bari - schianto sulla SS 96 : tre auto coinvolte. Conducente sfonda il parabrezza con la testa : Incidente tra tre auto sulla strada statale 96, in direzione Bari. Le dinamiche dello scontro non sono ancora chiare, ma pare si tratti di un tamponamento a catena. La peggio l'ha avuta l'utilitaria ...

Bari - finestrino spaccato e interni dell'auto a soqquadro : brutto risveglio in via Bozzi : brutto risveglio per un automobilista questa mattina in via Bozzi, nel pieno centro di Bari. La sua auto, purtroppo, è stata infatti visitata da qualche balordo in cerca di chissà cosa. Il veicolo ha ...

Si ferma per aiutare un automobilista : 43enne travolta e uccisa a Bari : L'incidente si è verificato lunedì sera in un tratto buio della Castellana-Putignano. Per la vittima non c'è stato nulla da fare

Bari - si ferma a prestare soccorso ma viene travolta da un'auto : muore madre di due figli : Incidentente sulla Castellana-Putignano: l'insegnante di danza aveva 43 anni ed era molto nota nel suo paese. madre di una bambina di 12 anni e di un maschetto di 9

11 gennaio - Valentino Losito - autore di "E la chiamano estate" a Bari : ... € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per scuole, università e over65 ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019 DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019 @Anche Cinema , salvo spettacoli attualmente non in cartellone,...

Bari - neonata muore in ospedale : disposta autopsia per chiarire le cause del decesso : Dramma all’ospedale San Paolo di Bari. La sera del 5 gennaio scorso è deceduta una neonata. La mamma era stata sottoposta a taglio cesareo due giorni dopo il ricovero. Disposto il sequestro della placenta, del cordone ombelicale e di alcuni tamponi biologici. Attesa per i risultati dell’autopsia.Continua a leggere

Vento forte in Puglia : grosso albero cade su auto a Bari : Una nuova irruzione di aria fredda proveniente da Est sta interessando la Puglia, accompagnata soprattutto da un'intensa ventilazione dai quadranti settentrionali. Le raffiche di tramontana che...

Maltempo in Puglia : freddo e venti forti in atto - albero schiaccia un'auto a Bari : A distanza di nemmeno 48 ore la Puglia sta facendo i conti con una nuova irruzione di aria fredda proveniente dall'est Europa, fortunatamente meno intensa della precedente. L'aria fredda, infatti,...