Barcellona | Bartomeu | “il futuro di Messi? Ci stiamo pensando”

(Di martedì 19 febbraio 2019) “Ildopo? Cipensando ma e’ ancora unlontano. E’ un giocatore giovane, ha 31 anni, il suo rendimento e’ ottimo, gioca ogni volta meglio, non so come fa”. Sono le parole in un’intervista a “Le Figaro” di Josep Maria, presidente delche parla dell’attaccante. “Quando smettera’ di giocare con noi, nessuno potra’ sostituirlo, e’ impossibile. Dietronon c’e’ oggi nessuno, ne’ al, ne’ altrove. Per allora l’allenatore dovra’ pensare in che modo far giocare la squadra”. Per quanto riguarda il mercato, “la pianificazione per le prossime stagioni non e’ ancora iniziata, ci penseremo da marzo. Rabiot? L’unica cosa sicura e’ che il 30 giugno sara’ svincolato”. Infine su ...