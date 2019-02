Banche e diamanti | inchiesta | tra i potenziali truffati anche Vasco rossi

Truffa diamanti - 700 milioni sequestrati a 5 Banche . Vasco Rossi tra le vittime : La GdF di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo per un valore di oltre 700 milioni di euro nell'ambito di un'inchiesta su una presunta Truffa sulla vendita di diamanti a investitori e risparmiatori. Indagate per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche 5 banche: Banco Bpm, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Banca Aletti...

Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti : «Ha investito 2 - 5 milioni». Indagini su 5 Banche : Vasco Rossi vittima di una maxi truffa sui diamanti: «Clienti raggirati, sequestrati 700 milioni». Vasco Rossi è tra i clienti che hanno investito in diamanti e che sarebbero stati truffati, come risulta dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato oggi la GdF ad eseguire un sequestro preventivo di oltre ...