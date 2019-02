Bakayoko | ' Innamorato di Piatek voglio restare al Milan e la Champions League'

calciomercato

: RT @PBPcalcio: Le parole di @TimoeB08 ?? “Il Milan? Ho visto i trofei... è impressionante” ?? “Piatek? Ne sono calcisticamente completament… - MarcoStephan92_ : RT @PBPcalcio: Le parole di @TimoeB08 ?? “Il Milan? Ho visto i trofei... è impressionante” ?? “Piatek? Ne sono calcisticamente completament… - M16dicembre1899 : RT @PBPcalcio: Le parole di @TimoeB08 ?? “Il Milan? Ho visto i trofei... è impressionante” ?? “Piatek? Ne sono calcisticamente completament… - RadioRossoneraS : RT @PBPcalcio: Le parole di @TimoeB08 ?? “Il Milan? Ho visto i trofei... è impressionante” ?? “Piatek? Ne sono calcisticamente completament… -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Tiemouéribadisce i suoi desideri per il futuro. Intervistato da RMC Sport France , il centrocampista delha dichiarato: 'L'inizio di stagione non è stato facile per colpa della lingua, ma oggi va molto meglio sia sul campo che nella vita privata e sono molto ...