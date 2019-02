Autonomie regionali | le intese con il governo ridotte nei contenuti normativi

Autonomie regionali e la tutela del patrimonio culturale : «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»Questa formulazione dell'articolo 9 della nostra Costituzione fu l'esito di un lungo, acceso, appassionato dibattito. Il frutto di un lungo lavoro di mediazione, con la scelta accurata delle singole parole, modificate nelle molte versioni successive, che vide particolarmente attive ...

Autonomie regionali - le due Italie. Governatori del Nord in pressing - preoccupazioni al centro-sud : La riforma delle Autonomie regionali divide la politica, ma spacca il Paese in due Italie. Da una parte ci sono i Governatori delle regioni settentrionali che pressano l'esecutivo affinché dia il via libera al testo messo a punto dalla ministra leghista Erika Stefani; dall'altra i Governatori del centro-sud che temono di essere penalizzati e si preparano a resistere. Con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari, sul testo è mancata ...

M5S smonta il piano leghista sulle Autonomie regionali : Un'analisi dei 5 Stelle smonta il piano messo a punto dalla ministra leghista Erika Stefani sulle autonomie regionali. Tutto questo a breve distanza di tempo dal Consiglio dei ministri che dovrebbe analizzare il testo, con Matteo Salvini che dice: "Siamo d'accordo". Un piano che viene definito una "secessione dei ricchi", che rischia di creare cittadini di Serie A e di Serie B, di compromettere il ruolo del Parlamento, di trasferire risorse ...

Cauti sulle Autonomie regionali o si distrugge l'Italia : Il progetto per la realizzazione di un sistema di autonomie differenziate, come ogni riforma che tocchi l'assetto istituzionale del Paese, è materia da trattare con estrema cura. Lo ha ricordato questa settimana anche il presidente Mattarella davanti all'Unione delle Province Italiane: è fondamentale, di fronte all'esigenza di semplificazione istituzionale, di revisione della spesa e di efficientamento amministrativo, presidiare ...

Autonomie regionali in Cdm - ma i 5 stelle hanno una lunga lista di obiezioni : Quando giovedì la ministra Erika Stefani, fedelissima di Matteo Salvini, poggerà sul tavolo del Consiglio dei ministri le bozze dei testi sulle Autonomie rivendicate da Veneto e Lombardia, tre ministri - tutti in quota 5 stelle - non resteranno di certo silenti. Perché alla vigilia di quella che per la Lega doveva essere una data clou, di svolta, per incassare un altro risultato strategico, quei testi presentano ancora molti ...

Conte : rinforzo Autonomie regionali lo faremo in modo razionale : Roma, 11 feb., askanews, - 'Anche se andremo a rinforzare l'autonomia di alcune regioni lo faremo in modo razionale per preservare la coesione nazionale della quale sono garante'. Lo dice il ...

I paletti costituzionali alle Autonomie regionali : (Dall'articolo di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, sulla rivista Formiche)Il procedimento per attribuire ad alcune Regioni "ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia", come consente l'articolo 116 della Costituzione, è avviato. Il Consiglio dei ministri ha condiviso il percorso di attuazione dell'autonomia differenziata richiesto dalle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna e ha previsto ...

Nei sondaggi cade il tabù delle Autonomie regionali : (Dall'articolo di Alessandra Ghisleri per la rivista Formiche)L'autonomia delle Regioni non è più un tabù. Sono passati molti anni da quando la Lega Nord del senatùr Bossi indicava, nella secessione del nord dal resto d'Italia, la nuova via della politica italiana. Oggi la parola secessione è stata messa in soffitta e al suo posto sono comparsi termini più soft come autonomia o gestione diretta delle ...