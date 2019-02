Auto | nuova Seat Leon TGI 2019 | a metano è economica ed ecologica GALLERY

Auto : nuova Ford Focus ST 2019 - la più potente di sempre [GALLERY] : 1/15 ...

Frenata Automatica d’emergenza - dal 2020 in Europa obbligatoria su tutti i veicoli di nuova immatricolazione : Tra le tecnologie di assistenza alla guida più diffuse, difficile non trovare la Frenata automatica di emergenza: a prescindere da come ciascun costruttore voglia chiamarla – Emergency Brake Assist, Autonomous Emergency Breake oppure Automatic Emergency Breaking – dal 2020 in Europa questa diventerà obbligatoria per legge. Un provvedimento che il Parlamento Europeo aveva accolto favorevolmente già nel novembre del 2017 e che ora la Commissione ...

Bollo Auto 2019 : esenzione con ganasce è nulla - la nuova sentenza : Bollo auto 2019: esenzione con ganasce è nulla, la nuova sentenza L’esenzione dal pagamento del Bollo auto per i veicoli con ganasce fiscali non è possibile. A stabilirlo ufficialmente è la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 19/2019 del 22 gennaio di quest’anno e depositata giovedì 14 febbraio. Come si legge nella sintesi, infatti, il fermo del veicolo disposto dall’agente della riscossione non rientra tra le fattispecie che fanno ...

'Non c'è nessun attacco all'Autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale' : Alla presentazione del suo libro a Milano: 'La società si ferma a slogan e troll. Nuova crisi sarà legata all'economia reale, non finanziaria'

Il Governatore Visco : "Non c'è attacco all'Autonomia di Bankitalia. Nuova recessione? È possibile - e sarà legata all'economia reale" : "Credo che effettivamente la Banca d'Italia sia indipendente. Non vedo quale sia l'attacco all'autonomia, c'è una visione a volte incerta sulla responsabilità e c'è chi dice non ci può essere indipendenza e irresponsabilità, bisogna darne conto". Lo ha detto il Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a Milano, a proposito dei presunti attacchi all'autonomia di Palazzo Koch. "Purtroppo viviamo in una ...

Paga l'Auto nuova nel Napoletano - il concessionario sparisce nel nulla : I soldi, come testimonia il bonifico di oltre 8mila euro, sono arrivati, ma l'auto invece no. Scomparsa nel nulla, così come il rivenditore che da settimane ormai non risponde più alle chiamate del ...

La Papua Nuova Guinea ha perso 284 Auto di lusso che aveva prestato a funzionari governativi durante il summit APEC : La Papua Nuova Guinea ha perso 284 auto di lusso che aveva prestato a funzionari governativi per accompagnare gli ospiti durante il summit Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), che si è tenuto nel paese tra ottobre e novembre 2018. Per l’accoglienza

Rebel Inc. è la nuova simulazione politico-militare degli Autori di Plague Inc. : Rebel Inc. è una simulazione strategica politico-militare in cui dovrete gestire una spietata rivoluzione insorta nel dopoguerra nel tentativo di stabilizzare la regione conquistando cuori e menti destreggiandovi tra le priorità civili e militari. Il gioco offre cinque dettagliate regioni da stabilizzare basate su un mondo di gioco dettagliato e realistico, offre una rappresentazione innovativa delle moderne tecniche antisommossa e presenta ...

Paderno - era appena stata installata : distrutta la nuova pensilina degli Autobus : Paderno d'Adda , Lecco, , 11 febbraio 2019 " E' durata veramente poco una delle nuove pensiline per i passeggeri degli autobus installate a inizio anno a Paderno d'Adda . Quella installata in via ...

Nuova Zelanda : Cina non Autorizza l’atterraggio - aereo rientra ad Auckland : Dopo cinque ore di volo, un aereo di linea in viaggio da Auckland a Shanghai è tornato indietro perché non aveva il permesso per atterrare in Cina: lo ha reso noto la compagnia aerea neozelandese. A causa di un dettaglio tecnico, “l’aeromobile in questione non ha avuto il permesso dalle autorità di regolamentazione cinesi di atterrare nel Paese“, è stato spiegato. rientrati ad Auckland, i passeggeri sono stati informati che il ...

Autonomia : Zaia - 'sarà una firma 'storica' - aprirà nuova fase vita Repubblica' (2) : (AdnKronos) - "Ciò detto, il Ministro Stefani ha fatto un lavoro strepitoso, di tessitura, limatura, e organizzativo attraverso la convocazione di complessi tavoli tecnici coi singoli ministeri che hanno competenza sulle 23 materie previste dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione", ricono

Autonomia : Zaia - 'sarà una firma 'storica' - aprirà nuova fase vita Repubblica' : Venezia, 10 feb. (AdnKronos) - "Si è fatto un lavoro strepitoso. Come Regione del Veneto, vale la pena dirlo, non abbiamo mai perso neppure un giorno. Già prima del 22 ottobre 2017, data in cui si svolse il referendum, avevamo abbozzato uno schema di Intesa sui cui lavorare. Perché deve essere chiar

La nuova accusa dei periti della Procura : “Così Autostrade alterò i dati sul Morandi” : I dati sulla salute del Ponte Morandi trasmessi da Autostrade per l’Italia al ministero, a corredo dell’ormai noto progetto di «retrofitting», di consolidamento, sarebbero stati «alterati». È l’ipotesi emersa nell’ultimo confronto avvenuto tra i periti che stanno lavorando al report sulle cause del disastro. In altre parole, i tecnici del Provvedit...