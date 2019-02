Attentato contro la sede della Lega ad Ala | arrestati sette anarco-insurrezionalisti in

Attentato contro la sede della Lega ad Ala - arrestati sette anarco-insurezionalisti in Trentino : Un blitz antiterrorismo di Polizia e Carabinieri è scattato in Trentino Alto Adige nei confronti di una cellula di presunti anarco-insurrezionalisti. Sono sette le misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Trento nei confronti di quelli che, secondo gli investigatori, sono i responsabili di una serie di attentati contro obiettivi istituzionali commessi tra il 2017 e il 2019. Tra questi anche l'ordigno del 13 ottobre 2018 davanti ...

India - Attentato contro convoglio militare nel Kashmir : 40 morti : Quaranta morti in un attacco terroristico avvenuto oggi in Kashmir contro un convoglio militare. Non ancora accertata la modalità dell'attacco, che ha fatto saltare in aria un autobus del convoglio ...