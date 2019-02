Ascolti tv | Il Commissario Montalbano chiude con 10 1 milioni di telespettatori

Ascolti tv lunedì 18 febbraio 2019 : oltre 10 mln per l'ultima de Il Commissario Montalbano : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - Un diario del '43 ha registrato 10.150.000 telespettatori, share 43,3% Su Rai 2 Realiti Sciò - Il film ha registrato 743.000 telespettatori, share 3%. Su Rai 3 Il film Quel mostro di suocera ha registrato 942.000 telespettatori, share 3,7%. Su Canale 5 Il film Deepwater - Inferno sull'Oceano ha registrato un netto di 2.048.000 telespettatori, share 8,8%. Su Italia 1 Il film Così ...

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano supera gli 11 milioni di telespettatori : Ascolti tv, il prime time è Montalbano time Il successo del Commissario Montalbano non conosce cedimenti e non si ferma neppure davanti alle polemiche che hanno costellato la sua messa in onda l’11 febbraio legata al tema molto politico dei migranti. Con 11.108.000 telespettatori e il 44,9% di share infatti il nuovo episodio della serie Il Commissario Montalbano dal titolo L’altro capo del filo, trasmessa su Rai1, ha conquistato il ...

