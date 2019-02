Anthem | finalmente è stato corretto il bug relativo alle missioni Tombe dei Legionari

eurogamer

(Di martedì 19 febbraio 2019) Pur non essendo ufficialmente disponibile, gli abbonati al servizio EA/Origin Access stanno avendo l'opportunità in questi giorni di giocarein anticipo, purtroppo non senza incappare in fastidiosi bug e problemi vari.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, un grave problema riguardava ledei, in quanto si presentava un bug che impediva ilproseguo della missione. Fortunatamente però EA ha fatto sapere di aver risolto il problema, fornendo inoltre alcuni utili suggerimenti per evitare problemi futuri:sarà disponibile dal 22 febbraio su PC, Xbox One e PS4, se volete saperne di più vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima.Leggi altro...