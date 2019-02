Annalisa Chirico | ' Vado a letto solo con gli italiani Sono innamorata | ma single'

Annalisa Chirico : «Il sesso? Solo con gli italiani. Sono innamorata - ma single» : Piccante intervista di Annalisa Chirico alla trasmissione radiofonica “Un giorno da Pecora”. Molti i temi affrontati, tra cui inevitabilmente, quelli sentimentali visti i rumors continui sulla giornalista, sempre più star social. «Sono innamorata, ma non fidanzata. Lui non lo sa… cioè forse gliel’ho fatto capire. Ma io in amore Sono un po’ maldestra, come Bridget Jones». Ma il lui in questione non è Matteo Salvini: ...

Annalisa Chirico/ "Scanzi? Non sono attratta! Salvini è un amico e Montezemolo…" : Annalisa Chirico intervistata ai microfoni di "Un giorno da pecora", ha le idee molto chiare sul genere di uomo che può attrarla comunemente.

Annalisa Chirico - rifatta e innamorata : le parole su Salvini e Montezemolo : Annalisa Chirico è rifatta: la verità sui rapporti con Matteo Salvini e Luca Cordero di Montezemolo Annalisa Chirico è rifatta. La giornalista si è ritoccata il naso, come confessato nel corso di un’intervista al programma radiofonico Un giorno da pecora. “Avevo una gobbina che non mi piaceva. L’ho rifatto in una clinica privata, ho speso […] L'articolo Annalisa Chirico, rifatta e innamorata: le parole su Salvini e ...

Annalisa Chirico : "Processo o no Matteo Salvini ne uscirà rafforzato - Luigi Di Maio no" : Matteo Salvini cadrà in piedi, Luigi Di Maio no. "Comunque vada la partita, se andrà a processo o meno, Salvini ne esce rafforzato", spiega Annalisa Chirico, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre. "Se va a processo sarà vittima dei giudici, se non ci andrà vuol dire che la sua linea sull'immi

Davigo contro Gratteri - i giudici litigano sulla cena organizzata da Annalisa Chirico : Si arricchisce di nuovi dettagli la polemica nata dalla partecipazione di alcuni magistrati alla cena con i politici organizzata dall'associazione della giornalista Annalista Chirico. A puntare il dito contro i colleghi - in primis Nicola Gratteri - che hanno partecipato all'evento la corrente guidata da Piercamillo Davigo. "La Magistratura, a differenza della Politica, non deve cercare legittimazione sociale ma preoccuparsi della perdita di ...

Luigi De Magistris contro Annalisa Chirico : botta-risposta a #CR4 : Non si placano le discussioni intorno alla cena di beneficenza organizzata a Roma da Annalisa Chirico , la giornalista de Il Foglio , tramite la sua associazione "Fino a Prova Contraria" . Ospite da ...

Annalisa Chirico - dopo il fango di Travaglio lo massacra : "Sei ossessionato" : La cena organizzata da Annalisa Chirico con magistrati, politici e imprenditori per l'associazione Fino a prova contraria ha fatto letteralmente saltare la mosca al naso di Marco Travaglio, che sul Fatto quotidiano ha dedicato alla giornalista un velenosissimo editoriale. Il direttorissimo manettaro

Boschi e Salvini - saluto con bacio alla cena trasversale di Annalisa Chirico : ... ad esempio, ha seguito dall'inizio Fino a Prova Contraria, il movimento che ieri ha lanciato lo slogan 'più giustizia più crescita': in un momento in cui l'economia rallenta noi diciamo che la ...

Annalisa Chirico - la verità a Libero sulla cena di Salvini e la Boschi : 'Vi dico che fine farà Di Maio' : E se l' economia rallenta e i cantieri chiudono dipende anche dai difetti della giustizia. Per avere investimenti servono leggi chiare, tempi certi, decisioni prevedibili. Chiediamo più giustizia per ...

Annalisa Chirico - la verità a Libero sulla cena di Salvini e la Boschi : "Vi dico che fine farà Di Maio" : Beati gli invitati alla cena della signora. «Ho appena finito la manicure e ora mi sento a posto. Sai che l' ordine delle mani, per una donna, è fondamentale? Rispecchia l' ordine mentale». Annalisa Chirico, giornalista al Foglio, è su di giri e parla a raffica a poche ore dalla cena che ha convocat

Belve (Nove) - la giornalista Annalisa Chirico : “Sono spregiudicata - per un’esclusiva ho sedotto un uomo” : “Se vuole che le dica che per un’esclusiva ho dovuto sedurre un uomo, certo che è successo”. A ‘Belve’ (in onda venerdì 21 dicembre alle 22,45 su NOVE) Annalisa Chirico, una delle firme di punta de Il Foglio, parla del suo mestiere di giornalista e di deontologia. “C’è un limite che lei è disposta a varcare?”, chiede Francesca Fagnani. “C’è un limite, ma posso oltrepassarlo, in questo sono sicuramente ...