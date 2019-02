America ed Europa separati in casa

Salt lancia offerta senza spese di roaming per Europa e NordAmerica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Perché Europa e America Latina stanno costruendo un cavo in fibra sotto l’Atlantico : Per la fine del 2020 Europa e America Latina saranno collegate da un cavo in fibra ottica che correrà sotto l’oceano Atlantico per circa 9.200 chilometri. All’inizio dell’anno è iniziata la costruzione dell’Ellalink submarine cable system, il sistema di telecomunicazioni che permetterà al traffico dati di viaggiare direttamente dal vecchio continente a quello sudAmericano e viceversa. Saltando l’approdo sulle coste nordAmericane, che oggi fanno ...

Facebook - le regole Americane per la pubblicità politica anche in Europa : Nei prossimi mesi il social blu applicherà alcuni strumenti già di default negli Stati Uniti per una serie di tornate elettorali, dalla Nigeria all’India, passando per il voto dell’Europarlamento di fine maggio

Ma l’America è più religiosa dell’Europa : "La religione non è un campo particolarmente popolare per lo studio economico, in quanto molti accademici preferiscono separare il sacro dal profano. Lo studio della religione riguarda apparentemente il processo decisionale emotivo radicato nella fede. L’economia studia il processo decisionale razio