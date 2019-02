Alla Ferrari Portofino il Best Cabrio Award

F1 - Test Barcellona – A tutto Wolff - dAlla velocità della Ferrari ai cambi di regolamento : “non è un problema dimostrare Alla FIA cosa facciamo” : Toto Wolff a 360 gradi nella prima giornata di Test di F1 a Barcellona: le parole del team principal Mercedes E’ iniziata la prima sessione di Test di F1 del 2019: i piloti sono tornati finalmente in pista, sul circuito di Barcellona, per Testare le loro monoposto nuove fiammanti e raccogliere dati utili per migliorarle in vista dell’esordio stagionale, previsto per il 17 marzo in Australia. Photo4/LaPresse Ha atteso il ...

Ferrari : tutte le novità dal SUV Purosangue Alla GT con motore V6 [FOTO] : La Casa del Cavallino Rampante ha in serbo una serie di succulente sorprese che porteranno una vera e propria rivoluzione nel settore delle supercar La Casa di Maranello si prepara ad ampliare e rinnovare la propria gamma di supercar con l’introduzione di alcuni modelli che porteranno una vera e propria rivoluzione. Louis Camilleri, il nuovo CEO di Ferrari, si è detto entusiasta dei modelli che arriveranno nel giro dei prossimi 5 anni. Il ...

Enzo Ferrari - 121 anni dAlla nascita del Drake - VIDEO : Esattamente 121 anni fa, il 18 febbraio del 1898, a Modena nasceva Enzo Ferrari (qui il nostro docufilm). Per celebrare il proprio fondatore, la Ferrari ha deciso di realizzare un VIDEO per il compleanno del Drake, sovrapponendo ad alcune delle sue citazioni più famose di sempre le immagini delle vetture moderne, Formula 1 comprese. L'armonia dei 12 cilindri di Maranello. Tra le varie frasi ripetute in questo filmato ve n'è anche una dedicata ...

F1 - Ferrari impegnata nel filming day a Barcellona : Vettel e Leclerc al volante - tutto bene Alla vigilia dei test : La Ferrari ha completato senza alcun problema i 100 km del filming day: oggi le Rosse sono scese in pista a Barcellona, dove domani inizieranno i test F1, per fare il proprio debutto stagionale. Il Cavallino Rampante si è affidato a Sebastian Vettel, il tedesco ha guidato la nuova monoposto nello shakedown sul circuito catalano: il programma originario prevedeva che scendesse sul tracciato soltanto il vicecampione del mondo ma è stata concessa ...

F1 : Sebastian Vettel sarà Alla guida della Ferrari SF90 nel filming day domani a Barcellona : La Ferrari si è presentata ieri nelle sue grazie a Maranello. Aerodinamica e ogni particolare curatI nel minimo dettaglio per lanciare il guanto di sfida alla Mercedes, in vista del Mondiale 2019 di Formula Uno. Non vedono l’ora i piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc di poter provare la nuova monoposto, che ha il nome di SF90 in onore dei 90 anni della scuderia nostrana. E quindi, come affermato dal Team Principal Mattia Binotto in ...

F1 – DAlla nuova vernice al dualismo Vettel-Leclerc - Binotto fa chiarezza dopo la presentazione della Ferrari : “necessario fare delle rivoluzioni” : Mattia Binotto parla a margine della presentazione della nuova SF90: il team principal Ferrari ha analizzato tutte le novità apportate alla monoposto rossa La presentazione della nuova Ferrari è andata in scena oggi, facendo emozionare tutti i fan della scuderia del cavallino rampante. La SF90 presenta una livrea tutta da scoprire e caratteristiche aerodinamiche e tecniche del tutto innovative. A spiegare ai supporter del team di Maranello ...

F1 - Ferrari - Camilleri loda Vettel-Leclerc Alla presentazione della SF90 : 'Possiamo contare su due piloti straordinari' : Dopo aver mantenuto per quattro stagioni l'accoppiata Sebastian Vettel -Kimi Raikkonen, dal nuovo campionato la Ferrari ripartirà dal tedesco quattro volte campione del mondo e dal giovane talento monegasco Charles Leclerc che ha raccolto l'eredità del finlandese accasatosi in Alfa Romeo Racing. Parlando della nuova line-up della Rossa, che quest'oggi ha tolto i veli ...

F1 - Rosberg dà una chance Alla Ferrari : “Hamilton non è imbattibile” : Lewis Hamilton non è invincibile, questo il parere illustre del suo ex compagno in Mercedes Nico Rosberg, il quale crede in un Mondiale aperto “Lewis Hamilton non è invincibile. E’ indubbiamente uno dei più forti piloti di tutti i tempi, ma anche lui ha i suoi punti deboli. Se le cose non vanno per il verso giusto anche Lewis può avere cedimenti dal punto di vista delle prestazioni e delle motivazioni, aprendo il fianco ai suoi ...

La Ferrari si presenta Alla Formula 1 2019 : i piloti Vettel e Leclerc : Ad appena 21 anni e con altrettanti GP alle spalle, ecco l'opportunità di una vita per il monegasco, correre con la monoposto più importante e prestigiosa del mondo. La carriera Nato nel 1996 a ...

F1 - presentata la nuova Ferrari SF-90. Lanciata la sfida Alla Mercedes : Si chiama SF-90 la nuova, splendida, Ferrari di casa Maranello, la vettura che prenderà parte al Mondiale di Formula Uno 2019 e che, nell’idea di tutta la scuderia, dovrà riportare a casa un titolo mondiale che manca ormai da 12 anni. La monoposto con il Cavallino Rampante sulla fiancata è stata svelata all’insegna dell’orgoglio, incominciando dallo slogan #EssereFerrari che conferma come la squadra si voglia unire in maniera ...

Ferrari 2019 : la nuova macchina di Vettel e Leclerc si presenta Alla F1 in live streaming : Oggi su Sky Sport F1, Sky Sport 24 e Skysport.it , appuntamento da non perdere con " Speciale Race Anatomy " presentazione Ferrari" . Fabio Tavelli e Federica Masolin condurranno lo studio d'...

F1 – L’entusiasmo di Raikkonen Alla vigilia dell’esordio in Alfa Romeo : “presentazione Ferrari? Inutile guardarla! Io come Valentino Rossi” : Dal compleanno di Valentino Rossi alla presentazione della Ferrari, Raikkonen motivato e carico per la nuova avventura in Alfa Romeo Giornata importantissima per la F1: oggi è stata svelata la nuova Mercedes W10 e si attende di scoprire ancora anche la nuova livrea di Red Bull e Racing Point. In concomitanza con la presentazione della nuova monoposto delle Frecce Argento, Giovinazzi e Raikkonen sono stati protagonisti a Balocco ...