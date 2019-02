Alitalia | Delta Airlines e Easyjet pronte a investire 400 milioni Leonardo smentisce

Alitalia : Delta e EasyJet pronte a investire : La compagna aerea statunitense Delta Air Lines e quella inglese EasyJet potrebbero investire sino a 400 milioni di euro per entrare nella nuova Ali...

Alitalia - Delta e EasyJet pronte a investire 400 milioni di euro : Secondo la bozza del piano per la nuova compagnia aerea, una quota del 30% spetterebbe alle Ferrovie dello Stato

Alitalia - Delta e Easyjet investitori? : 01.07 Delta Air Lines e Easyjet potrebbero investire sino a 400 milioni di euro per entrare nella nuova Alitalia . Lo riferisce l'agenzia Bloomberg, citando fonti a conoscenza della bozza del piano. Piano che sarà discusso con Delta ed Easyjet questa settimana e potrebbe essere finalizzato entro fine febbraio, secondo le stesse fonti.

Alitalia/ FS - Delta - Easyjet e la farsa che pesa su 12.000 dipendenti : ALITALIA sembra essere stata risanata e si parla di un interesse di Easyjet e Delta. Le cose in realtà non stanno in questo modo