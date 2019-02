Alessandro Mendini | morto il rivoluzionario del design | aveva 87 anni

ilfattoquotidiano

: Oggi è morto Alessandro Mendini architetto di meraviglie in giro per il mondo e amico di un libro fatto insieme a d… - Erriders : Oggi è morto Alessandro Mendini architetto di meraviglie in giro per il mondo e amico di un libro fatto insieme a d… - BeppeSala : Oggi ci ha lasciati Alessandro Mendini, un grande milanese. Architetto e designer, con il suo approccio visionario… - ilpost : È morto l’architetto e designer Alessandro Mendini: aveva 87 anni -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Èlunedì nella sua casa milanese l’architetto87. Artista visionario protagonista di una rivoluzione delnel secondo Dopoguerra, era nato il 16 agosto 1931 a Milano, dove si era poi laureato, in Architettura, al Politecnico. “Ci lascia uno dei grandi maestri del nostro tempo”, scrive la rivista Domus nell’edizione online dando notizia della scomparsa. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti da, due Compassi d’Oro nel 1979 e nel 1981, la laurea honoris causa dal Politecnico di Milano, l’European Prize for Architecture Awards nel 2014 e la nomina a Chevalier des Arts et des Lettres in Francia.Deve la sua celebrità alla poltrona Proust (1978) per Alchimia edizionie alle innumerevoli collezioni di oggetti firmati per Alessi, come il cavatappi Anna G, oltre a una moltitudine di manufatti per le più importanti aziende ...