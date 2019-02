Agguato tra Napoli e Caserta | attirato in trappola ucciso come boss

Finkielkraut e l'Agguato dei gilet gialli per strada : "Sentito l'odio assoluto" : I gilet, da sempre lontani dalla politica e in maggioranza contrari a candidature d'opportunità, ieri sono comunque rimasti in strada. Su Facebook invece, dove tutto è cominciato, si invita già al ...

Zurigo - nuovo Agguato contro gli ultrà napoletani prima della partita : Un nuovo agguato, questa volta a Zurigo. Protagonisti ancora una volta gli ultrà del Napoli che anche questa volta, come a Milano, prima della partita con l'Inter, sarebbero stati seguiti individuati ...

Il Segreto - trame dal 17 al 22 febbraio : Julieta tende un Agguato a Prudencio : Il Segreto, torna con un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena tra cui uno davvero clamoroso. Le trame degli episodi in onda dal 17 al 22 febbraio, rivelano che Julieta dopo aver scoperto che è stato Prudencio a sparare a Saul, gli tenderà un agguato per liberarsi di lui, ma proprio nel momento in cui sarà sul punto di sparargli, il redivivo Saul, la bloccherà impedendogli di commettere il delitto. Il ragazzo, poi farà ritorno a Puente ...

Maria De Filippi salvata dalla guardia del corpo : l'Agguato (molto poco gradito) in strada : A volte il successo gioca brutti scherzi, soprattutto quando si tratta di Maria De Filippi, una delle conduttrici italiane più amate. Mentre si aggirava per le strade di Roma con il cagnolino Ugo, è stata raggiunta da un paparazzo insistente, ma il suo bodyguard, che non lascia mai sola, se ne è acc

Agguato a Manuel Bortuzzo - i due aggressori : “ci prendiamo la piazza - è nostra” : Gli aggressori di Manuel Bortuzzo sono stati incastrati da un testimone che avrebbe udito anche le loro urla dopo aver sparato al nuotatore “Ci prendiamo tutta la piazza, è nostra”. E’ quanto avrebbero urlato i due aggressori di Manuel Bortuzzo dopo avergli sparato alle spalle. Le rivelazioni del testimone, rivelate da TgCom, sono state fondamentali per identificare Lorenzo Martinelli e Daniel Bazzano, i ragazzi che ...

Brindisi - l’Agguato nel cuore della movida : spari tra la folla di giovani nella piazza del centro durante il sabato sera : Un paio di colpi di pistola, in centro città, durante un tranquillo sabato sera. I carabinieri hanno diffuso le immagini dell’agguato avvenuto a Brindisi contro un giovane 26enne – ferito a una spalla e a una gamba – per una lite sentimentale. Per il tentato omicidio, alcune ore dopo la sparatoria, venne arrestato il 20enne Piero Martucci. Il fatto è avvenuto, nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio, in una delle piazze ...

Italiani pigri con lo spazzolino : il diabete tra i rischi in Agguato : ... con tutte le sue correlazioni con le patologie odontoiatriche, rappresenta una delle più comuni malattie croniche ed è caratterizzata da una crescita inarrestabile in tutto il mondo, conseguente ai ...

Domenica In - "Agguato" di Papa Francesco a Mara Venier : non va in onda - sconcerto tra i fan : Sorpresa e sconcerto per i fan più appassionati (ma un poco disattenti) di Domenica In, il programma della Domenica pomeriggio di Mara Venier: alle 14, infatti, si sono sintonizzati su Rai 1. Peccato però che non abbiano trovato né zia Mara né tanto meno Domenica In. La ragione? Il viaggio di Papa F

'Una nullità' - 'Agguato'. Parapiglia tv tra D'Agostino e mamma Ferragni : Lo scontro è andato in onda a La Repubblica delle Donne su Rete 4. Ospiti di Chiambretti a CR4, Roberto D'Agostino e Marina Di Guardo , madre di Chiara Ferragni . Durante l'ultima puntata, la madre ...

Agguato in strada davanti a studenti - ucciso un uomo : Un uomo di 58 anni è stato ucciso nel primo pomeriggio a Barletta: l'Agguato è avvenuto in strada tra decine di persone, in via Luigi Dicuonzo. Almeno sei i colpi di pistola esplosi nei confronti ...

Arrestato Marco Piovella - capo ultrà dell'Inter : «Ha ispirato l'Agguato ai napoletani» : Svolta importante nell'ambito dell'inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre scorso. Marco Piovella, capo ultras della curva dell'Inter,...

È stato un Agguato agli ultrà napoletani - presto nuovi arresti tra gli interisti : I responsabili restano in carcere Nessuna attenuante. I tre ultrà dell’Inter fermati la sera di Santo Stefano rimangono in carcere. La sensazione è che ben presto saranno raggiunti da altri “squadristi” che parteciparono all’azione militare, all’aggressione dei tifosi del Napoli, a un’ora dal fischio di iniziò di Inter-Napoli, a San Siro. Con il passare delle ore la lista degli indagati si allunga e la dinamica dell’agguato, la sua ...

Inter-Napoli - restano in carcere i tre ultrà arrestati dopo l’Agguato ai partenopei : Il gip di Milano, Guido Salvini, ha convalidato l’arresto dei tre ultras dell’Inter in relazione all’assalto contro i van dei tifosi del Napoli durante il quale è morto, travolto da un suv, uno dei leader del tifo organizzato di Varese, Davide Belardinelli. Per i tre ultras - Francesco Baj, 31 anni, Luca Da Ros, 21 anni, e Simone Tira, 31 anni - il...