eurogamer

: Age of Wonders: Planetfall arriverà il 6 agosto, disponibile un nuovo story trailer #AgeOfWonders - Eurogamer_it : Age of Wonders: Planetfall arriverà il 6 agosto, disponibile un nuovo story trailer #AgeOfWonders - cinefilosit : #AgeofWonders: Planetfall in arrivo il 6 agosto - GameSta16335117 : AGE OF WONDERS: PLANETFALL SARÀ RILASCIATO IL 6 AGOSTO -

(Di martedì 19 febbraio 2019) Triumph Studios e Paradox Interactive svelano nuovi dettagli su Age of, assieme alIl gioco uscirò il 6, mentre per tutti i nuovi dettagli svelati dallo sviluppatore riportiamo il comunicato ufficiale Koch Media:Paradox Interactive ha oggi annunciato nuovi dettagli su Age of. Il titolo strategico sci-fi di prossima uscita, e successore della serie dei Triumph Studios,saràper PlayStation®4, Xbox One e PC il 62019.Leggi altro...