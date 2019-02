Adriano Ossicini e la politica | una storia di libertà Parla Carlo Felice Casula

Adriano Ossicini - il partigiano cattolico armato che non obbedì a Pio XII : Con Adriano Ossicini, psicologo di rilievo, parlamentare per più legislature della Sinistra indipendente, poi della Margherita e del Pd, spentosi a Roma all'età di 98 anni, scompare una figura davvero singolare di partigiano cattolico combattente, in armi. "La mia storia è un po' particolare", mi raccontò un giorno, "in realtà io non mi sono mai avvicinato al fascismo perché mio padre era amico di ...

Roma - inventò il ‘morbo K’ per spaventare i nazisti e salvare decine di ebrei : addio ad Adriano Ossicini : Si era inventato una malattia contagiosissima, il ‘morbo K’, per salvare decine di ebrei Romani dalle persecuzioni nazifasciste e dai campi di sterminio dopo il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943. Adriano Ossicini aveva scelto la K per riprendere l’iniziale degli ufficiali nazisti Kesselring e Kappler, e mettere in fuga le Ss. Appena leggevano quella falsa diagnosi, infatti, i nazisti se ne andavano. Ossicini, morto ...

Mattarella rende omaggio alla camera ardente di Adriano Ossicini : Roma, 16 feb., askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato sabato 16 febbraio a rendere omaggio alla salma di Adriano Ossicini, uno dei protagonisti del "Morbo K", sempre ...

Mattarella rende omaggio alla camera ardente di Adriano Ossicini : L'articolo Mattarella rende omaggio alla camera ardente di Adriano Ossicini proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

E' morto Adriano Ossicini il medico partigiano : E' deceduto questa mattina all'alba Adriano Ossicini, per lunghi anni parlamentare della Sinistra Indipendente e vice Presidente del Senato. Nato a Roma il 20 giugno 1920 è stato uno psichiatra e ...

È morto a 98 anni Adriano Ossicini - ex partigiano e ministro - che salvò decine di ebrei durante la Seconda guerra mondiale : Venerdì è morto a Roma Adriano Ossicini, che fu partigiano, senatore per la Sinistra Indipendente, vicepresidente del Senato e ministro per la Famiglia e la solidarietà civile del governo Dini tra il 1995 e il 1996. Aveva 98 anni. durante

Roma : morto Adriano Ossicini - inventò il “Morbo K” : Roma – Si è spento oggi al Fatebenefratelli Isola-Tiberina, il medico Adriano Ossicini, uno dei protagonisti del “Morbo K”, sempre ricordato per l’alto valore umano e professionale dimostrato nel dare rifugio a numerosi ebrei Romani durante la persecuzione nazista, proprio nell’Ospedale in cui ha speso i suoi ultimi giorni. Nel Nosocomio all’Isola fu infatti allievo e stretto collaboratore dell’allora primario, Giovanni Borromeo, che, ...

Alfonsi : accolgo con dolore scomparsa di Adriano Ossicini : Roma – “accolgo con dolore la notizia della scomparsa di Adriano Ossicini, psichiatra, parlamentare, ministro ma soprattutto partigiano, che seppe mettere a disposizione il suo coraggio, la sua intelligenza e le sue competenze mediche per opporsi al nazi-fascismo”. “Come non ricordare, infatti, le decine gli ebrei romani fuggiti dopo la retata nazista del 16 ottobre 1943, che con la diagnosi del contagiosissimo ...