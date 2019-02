Addio a Karl Lagerfeld | esteta geniale che ci ha insegnato l’amore per il bello e

Addio a Karl Lagerfeld - maestro di creatività : Stilista, sarto, fotografo: l'artista tedesco era malato da diverse settimane. Celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri, era il direttore artistico di Chanel dal 1983

Addio Karl Lagerfeld - il «Kaiser» in bianco e nero della moda : Karl Lagerfeld, il «Kaiser» della moda, se ne è andato il 19 febbraio. Il suo look e il suo profilo l’hanno reso un’icona di stile unica nel suo genere: i guanti senza dita e gli occhiali neri, la camicia candida dall’importante colletto, le spille gioiello appuntate sulla cravatta, le lunghe collane al collo.. e naturalmente i candidi capelli raccolti in una coda. L’immagine ...