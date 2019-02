Acqua potabile per tutti dagli oceani | un sogno dal costo salato

Milano punta a garantire l’accesso al cibo sano e l’Acqua potabile : L’obiettivo ultimo del ‘Food Policy Hot Pot’ è quello di abilitare processi innovativi risultati dall’incontro fra le cinque priorità della

Sea Watch - migranti rifiutano il cibo. Su nave Sea Eye sta per finire l’Acqua potabile : Alcuni dei 32 migranti che si trovano a bordo della nave dell'ong Sea Watch, hanno iniziato a rifiutare il cibo. Lo fa sapere la stessa organizzazione umanitaria tedesca in un tweet, ribadendo il timore che "il loro stato psicologico e di salute possa peggiorare sensibilmente". Sulla 'Professor Albrecht Penck' della Sea Eye, le scorte di acqua potabile vengono razionate, e il carburante sta per finire.Continua a leggere

Indonesia - dopo lo tsunami è crisi umanitaria : mancano Acqua potabile e farmaci : In Indonesia, dopo la tsunami che ha provocato più di 400 morti, ora è crisi sanitaria. «Molti bambini sono malati, hanno la febbre, mal di testa e non hanno abbastanza acqua», ha detto Rizal Alimin, un medico di una Ong che opera in una scuola trasformata in un rifugio di fortuna. «Abbiamo meno farmaci del solito, le condizioni non sono salutari,...

Tsunami Indonesia - i morti sono 429 : “Emergenza sanitaria - l’Acqua non è potabile” : A distanza di tre giorni dal disastro, il bilancio dei morti dell'onda anomala che ha colpito l'Indonesia si aggrava. Ora però scatta anche l'allarme sanitario a causa della mancanza di acqua potabile: "I bambini sono malati, non possono bere ed hanno giramenti di testa. Manca il cibo e la gente è costretta a dormire per terra".Continua a leggere

Rendere l’Acqua del mare potabile? E’ possibile - grazie all’energia del Sole : lo studio targato Politecnico di Torino : Secondo stime della FAO, entro il 2025 quasi 2 miliardi di persone potrebbero non avere abbastanza acqua potabile per le proprie necessità quotidiane. Una delle possibili soluzioni a questo problema è la dissalazione, ossia il trattamento dell’acqua di mare per renderla potabile. Tuttavia, rimuovere il sale dall’acqua di mare richiede una quantità di energia da 10 a 1000 volte maggiore rispetto ai tradizionali metodi per rifornirsi di acqua ...

