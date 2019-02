50 Cent | comandante indagato per aver ordinato di sparargli | il rapper | ' Sporco sbirro'

Sea Watch - Bulgherini (doCente Diritto Navigazione) : “Doveva attraccare in Tunisia. Comandante non decide porto sicuro” : “L’obbligo di salvare in mare una nave in difficoltà è antico e millenario. Poi ha avuto uno sviluppo consuetudinario, che è stato recepito da molte convenzioni internazionali. Chi decide, però, il porto sicuro non è assolutamente il Comandante della nave“. Sono le parole di Elda Turco Bulgherini, esperta di Diritto Internazionale e professore ordinario di Diritto della Navigazione nella Facoltà di Giurisprudenza ...