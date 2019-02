3T Frascati Sporting Village pallanuoto | Casaburi fiducioso | «L’Under 17 promette bene»

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Fabiano : «Come crescono Under 11 e Under 13» : Roma – Una base forte per un futuro pieno di soddisfazioni. Il settore pallanuoto del 3T Frascati Sporting Village sta lavorando da tempo sull’acquagol e sui suoi giovani atleti e le conferme della bontà di questo forte impegno stanno arrivando già in questa stagione. E’ Rino Fabiano, che allena l’Under 13 assieme a Sara Passa e l’Under 11 con Emanuele Tincani, a parlare delle due promettenti squadre. «La selezione “maggiore” ha cominciato ...

3T Frascati Sporting Village (nuoto per salvamento) - bottino ricchissimo ai campionati regionali : Roma – Che il 3T Frascati Sporting Village fosse diventato nel giro di poco tempo una realtà concreta del panorama del nuoto per salvamento del Lazio lo si era capito chiaramente. Ma la conferma si è avuta dagli ultimi due week-end di gare dove sono stati assegnati i titoli regionali invernali di varie categorie. Il 20 gennaio scorso, ad Anzio, erano in gara Juniores, Cadetti e Senior e il 3T Frascati Sporting Village ha fatto ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - Spiezio : «Scendere in serie C? Non è stato un problema» : Roma – E’ stato il “supercolpo” di mercato del 3T Frascati Sporting Village. Valerio Spiezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime categorie nazionali della pallanuoto (nel suo curriculum ci sono cinque anni in A1 con le calottine di Roma, Anzio, Bogliasco, Civitavecchia e Lazio e oltre venti in A2 costellati sempre da tantissimi gol), è andato a rinforzare il gruppo della serie C maschile che sarà guidato da coach ...

3T Frascati Sporting Village (pallanuoto) - un supercolpo per la serie C : ecco Valerio Spiezio : Roma – La serie C maschile del 3T Frascati Sporting Village pensa in grande. D’altronde l’allenatore e responsabile tecnico del settore pallanuoto Emanuele Tincani lo aveva accennato in una recente intervista: «Arriverà un colpo di mercato importante». E allora ecco l’ufficialità: nella prima squadra maschile del club del presidente Massimiliano Pavia giocherà Valerio Spezio, centroboa classe 1976 con una lunga carriera nelle massime ...