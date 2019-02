X Factor per il campionato del Napoli

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Prologo Azzurri di scena al San Paolo, tra posti vuoti (a migliaia) e sondaggi, interviste, ricerche di mercato e televoti circa le probabili cause. Torna tra i pali Ospina, difese con Malcuit, Koulibaly, Maksimovic ed il sempre più redivivo Hysaj, Allan, Ruiz e Zielinski a centrocampo, in attacco Callejon, Milik e Insigne, neo capitano alla prima in casa con tanto di fascia al braccio. Mazzarri evoca astuti catenacci, e di fatto non si smentisce, la descrizione dello schema proposto, se fossimo in tema di facili ironie potrebbe concretizzarsi con un esplicativo “11” o al massimo, essendo generosi “1-10”.Atto primo I primi minuti lasciano presagire quello che sarà il tema fondante della messa in scena, e cioè un dominio quasi totale delsul ben disposto davanti a Sirigu, Torino. Già verso il decimo minuto Callejon prende le misure alla porta granata, poi Milik per un soffio ...