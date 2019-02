William e Harry dividono lo staff e prendono strade diverse

Le liti tra Kate e Meghan separano William ed Harry : ognuno crea la propria corte : Per più di vent’anni hanno avuto un legame strettissimo, confortandosi a vicenda per la tragica perdita della madre Diana. Ma ora è ufficiale: i principi William e Harry si separeranno tra poche settimane e creeranno ognuno la propria corte. Il duca del Sussex lascerà Kensington Palace, dove dal 2009 era vicino di appartamento di William, e andrà a...

Kate Middleton - Harry temeva di perdere William dopo le sue nozze : Oggi Harry e Kate Middleton hanno un ottimo rapporto, ma c’è stato un periodo in cui il fratello di William ha guardato con sospetto la cognata. A svelarlo è Katie Nicholl, che nel 2017 ha pubblicato un libro dedicato proprio ad Harry, raccontando anche i retroscena del suo legame con Kate, ma soprattutto con William. I due fratelli sono molto uniti e il loro rapporto è diventato ancora più indissolubile dopo la morte di Diana. Sulla tomba ...

Il principe Harry ai ferri corti con William? «È Meghan Markle ad averli divisi...» : Harry e il principe William ai ferri corti? Secondo alcuni rumor sarebbe proprio così e la causa potrebbe essere Meghan Markle. Il secondogenito di Carlo e Diana non avrebbe gradito le...

Il principe Harry ha litigato con William per colpa di Meghan Markle? : Continuano ad addensarsi nubi nere su Buckingham Palace: secondo i bene informati d'Oltremanica, il rapporto tra il principe Harry e suo fratello William sarebbe ai minimi termini. Il motivo? A scatenare i dissidi tra i figli di Lady Diana sarebbe, indovinate un po', Meghan Markle.A dichiararlo è Katie Nicholl, esperta di affari reali all'interno del documentario Katie vs Meghan: Princesses at War?, che a Vanity Fair ha dichiarato: William si ...

«Se noi litighiamo? Oh sì!» : la risposta di William sui rapporti con Harry e Meghan non lascia dubbi : Il duca di Cambridge durante un intervento in tv. parole che svelano i retroscena sulle tensioni tra le due coppie

Harry e William - ecco perché i due fratelli si sarebbero divisi. C’entra Meghan… : Cosa c’è di vero dietro la frattura tra i principi Harry e William? Secondo l’esperta di affari reali Katie Nicholl, interpellata nel documentario della rete Tlc, Kate vs Meghan: Princesses at War?, ci sarebbe un consiglio non richiesto dato da William al fratello minore. “William si è preoccupato per Harry quando ha visto che la relazione con Meghan stava andando avanti molto velocemente”, ha raccontato la Nicholl in una ...

Meghan Markle - perché non riuscirà a dividere William e Harry : Meghan Markle non riuscirà a dividere William e Harry, parola di Paul Burrell, l’ex maggiordomo di Lady Diana. L’uomo ha conosciuto i nipoti della Regina Elisabetta sin da quando erano piccolissimi. Li ha visti crescere e sa bene qual è il legame che li unisce, soprattutto da quando Lady Diana è scomparsa tragicamente. Dopo quel maledetto 31 agosto 1997, William e Harry si sono ripromessi di sostenersi a vicenda e da quel momento non ...

