Voto su Salvini | oggi il verdetto dei 5 Stelle Governo a rischio

Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini/ Diretta Rousseau : il ministro a processo? : caso Diciotti, Voto online su piattaforma M5s Rousseau , dalle 10 alle 19, : il quesito , ambiguo, su Salvini rischia di portare la crisi di Governo

Salvini e il caso Diciotti - il Voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Diciotti - la dichiarazione di Voto di Paragone : “Salvini ha agito nell’interesse nazionale - ecco perché voterò Sì” : “Salvini – spiega Gianluigi Paragone in una diretta Facebook – è il ministro dell’Interno di un governo che ha deciso di inchiodare l’Ue alle sue responsabilità. Quella sulla Diciotti è stata una decisione politica. La Ue ci deve essere senza legarsi le mani. L’unica domanda che ha un senso è quella che poniamo su Rousseau, e che riguarda sulla presenza o meno dell’interesse nazionale. Non c’è Salvini o la Lega, ma ...

L'errore nel quesito per il Voto su Salvini - i migranti della Diciotti diventano 137 : Erano 177 i migranti a bordo della nave Diciotti trattenuta nel porto di Catania nell'agosto scorso. Sul quesito postato sul blog dei Cinquestelle, in merito al quale gli iscritti potranno votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, si parla invece di "137 migranti" che si trovavano sulla motovedetta della Guardia costiera italiana.Il numero di 177 è contenuto nei documenti ...

