Voto online M5s sul caso Diciotti-Salvini Diretta Rousseau | il ministro a processo?

Salvini e il caso Diciotti - il Voto su Rousseau lunedì dalle 10 alle 19 Ecco il quesito da votare online : Il post pubblicato sul Blog delle Stelle in vista della votazione sull'immunità da concedere al ministro dell'Interno. Nel testo, sbagliato il numero dei migranti a bordo. La dura critica di Beppe Grillo: siamo tra il Comma 22 e la sindrome di Procuste

Il processo a Salvini si decide col Voto online del M5s L'ironia di Grillo : : "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!". Usa l'arma delL'ironia Beppe Grillo in un tweet che fa riferimento al voto online di domani sulla ...

Diciotti - M5s al Voto online. Ironia di Grillo : 'Tra comma 22 e sindrome di Procuste' : Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19 . E fonti di governo M5s registrano in queste ore "preoccupazione" su una ...

Diciotti e Voto online - i dubbi del marito di Raggi : Una domanda "mal posta", perché andava fatta "sull'immunità" e non "sull'interesse nazionale". Fra le voci critiche al voto online di domani su Rousseau per il caso Diciotti, si alza anche quella di ...

Il sarcasmo criptico di Beppe Grillo sul Voto online su Salvini : "Siamo tra comma 22 e sindrome di Procuste" : "Se voti Si vuol dire No. Se voti No vuol dire Si. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!". Lo scrive Beppe Grillo sulla sua pagina Facebook sulle controverse modalità del voto on line M5s per il caso Diciotti.Il paragone fatto al fondatore del Movimento si riferisce al romanzo "comma 22" dell'americano Joseph Heller, in particolare alla regola per cui "chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di ...

Diciotti - il Voto online su Salvini spacca l’M5S | : La procura di Catania sta per aprire un altro fascicolo: «Atto dovuto». La consultazione on line sulla piattaforma Rousseau si svolgerà domani tra le 10 e le 19

Diciotti - M5s al Voto online : 'Se passa il sì probabile crisi' : Gli iscritti del M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il caso Diciotti lunedì 18 febbraio dalle 10 alle 19 . E fonti di governo M5s registrano in queste ore "preoccupazione" su una ...

Domani il Voto online di M5S sulla Diciotti. Polemiche nel Movimento : Nel quesito, che deciderà la posizione da tenere sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, si chiede se il ritardo nello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei ...

Diciotti - domani Voto M5s online su Salvini/ Quesito sul Blog : Nugnes - "non è chiaro" : voto online M5s per il processo a Salvini: Diciotti, polemiche sul Quesito, 'non è chiaro'. Indagati anche Conte, Di Maio e Toninelli?

Diciotti-Salvini - M5S lancia il Voto online. La ricostruzione - però - fa acqua : "Il ritardo dello sbarco della nave Diciotti, per redistribuire i migranti nei vari paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello Stato?" È questo il quesito che il Movimento 5 Stelle ha deciso di porre ai propri sostenitori, chiamati a votare domani dalle ore 10 alle 19 sulla Piattaforma Rousseau. Il voto sarà vincolante per i senatori dei 5 Stelle che fanno parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che ...

Lo Stato chieda garanzie sulla validità del Voto online su Salvini : Il sistema di votazioni in internet usato dal Movimento 5 stelle è la vera "democrazia diretta"? Oppure le votazioni in internet possono imbrogliare e per questo vanno vietate? La risposta "sì" alla seconda domanda viene dalla Svizzera, la patria della democrazia diretta. Venerdì, infatti, un comitato referendario autorevole ha lanciato l'iniziativa popolare "Per una democrazia sicura e credibile (E-Voting-Moratorium)". Essa ...

Diciotti - "l'indicazione" per il Voto online fa storcere il naso agli iscritti M5s : "Urne" virtuali aperte dalle 10 alle 19: pubblicato sul blog del Movimento il dossier sul caso Diciotti. Tra le righe si...

Diciotti - come funziona il Voto online M5S : Il ministro Matteo Salvini ha agito o no nel pubblico interesse, impedendo lo sbarco dei migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti ? E' questa la domanda alla quale i militanti del M5S saranno ...

Voto online inopportuno - piattaforma Rousseau inadeguata : Abbiamo inviato una lettera in data 8 febbraio 2019 al capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, al garante Beppe Grillo e per conoscenza al presidente della Camera Roberto Fico, per rilevare l'inopportunità del Voto online su una questione così delicata come il caso Salvini/Diciotti. Purtroppo non abbiamo avuto ricevuto risposta.Caro Luigi, caro Beppe,apprendiamo da un articolo del 2 febbraio del Fatto Quotidiano che ...