Voto M5S su Salvini | rivolta iscritti per Rousseau in tilt | ' Fate qualcosa'

Diciotti - Voto M5S su Salvini slitta ancora : si chiude alle 21 - 30 : È giusto anche capire il mondo dei 5 Stelle che cosa ne pensa', ha detto il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, Lega, a margine di un evento in Regione a Genova. 'Questa consultazione per ...

Diciotti : 'Alta partecipazione'. E il Voto online M5s slitta ancora fino alle 21 - 30 : Articolo aggiornato alle ore 15,34 del 18 febbraio 2018. "Considerata l'Alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". È quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20. Rousseau comunque è tornata ...

Diciotti : 'alta partecipazione' - Voto online M5s slitta ancora fino alle 21 - 30 : "Considerata l'alta partecipazione, la chiusura delle votazioni sul caso Diciotti è stata prorogata alle 21.30 di oggi". E' quanto annuncia un "aggiornamento sulle votazioni in corso" pubblicato sul Blog delle Stelle. Un ulteriore slittamento in avanti, quindi, del timing che originariamente era 10-19 e che stamani era passato a 11-20.

Diciotti - Voto M5S su Salvini slitta ancora : si chiude alle 21 - 30 : La piattaforma grillina Rousseau in tilt. Troppe le persone connesse sul sistema dove oggi gli iscritti M5S sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro...

Problemi di accesso alla piattafoma Rousseau per il Voto dei militanti M5s su Salvini : Assaltata dai sostenitori del Movimento 5 Stelle, chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, Rousseau va in tilt costringendo il partito a posticipare il ...

Problemi di accesso alla piattafoma Rousseau per il Voto dei militanti M5s su Salvini : Assaltata dai sostenitori del Movimento 5 Stelle, chiamati a votare sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini, Rousseau va in tilt costringendo il partito a posticipare il termine delle consultazioni. Alle 14.08 del 18 febbraio (secondo i test effettuati da Agi), sono ormai diverse ore che il sistema di democrazia diretta del partito di governo non è più accessibile o è solo parzialmente accessibile a causa di Problemi ...

"Comunque vada - resterà la ferita" Inside Lega sul Voto online del M5S : Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti dispensano tranquillità e, mentre gli iscritti al Movimento 5 Stelle votano sulla piattaforma Rousseau se mandare il ministro dell'Interno a processo per il caso della nave Diciotti, ribadiscono in tutte le salse che il governo andrà avanti... Segui su affaritaliani.it

Diciotti - via al Voto online M5s | Cambia il testo del quesito |Raggi e Appendino si schierano | Grillo : la mia era una battuta : E' iniziata con un'ora di ritardo (e finirà alle 20) la consultazione online tra i grillini sull'autorizzazione a procedere per Salvini. I tre sindaci pentastellati si schierano: "Ci si difende nei processi".

Diciotti - Giorgetti : “Voto online M5s? Governare vuol dire assumersi responsabilità” : “L’ha detto chiaramente Matteo Salvini: non cade il governo per questo. Come ha detto lui il governo va avanti per fare le cose fatte bene. Non è questo che ci preoccupa”. Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti a Milano nella sede di Banco Bpm nel giorno in cui il Movimento 5 Stelle ha aperto le consultazioni online per decidere come votare sul caso Diciotti: “Governare vuol ...

Diciotti : M5s al Voto sulla piattaforma Rousseau su Salvini. Grillo : 'Fiducia in Di Maio' : M5s al voto online sulla piattaforma Rousseau sul caso Diciotti e l'autorizzazione a procedere chiesta dal tribunale dei ministri nei confronti del ministro Matteo Salvini. Quello di oggi è un ...

Salvini alla prova del Voto M5S : 'Di Maio mi ha detto 'Matteo stai tranquillo'' : Roma, 18 feb., askanews, - 'Per me il governo non rischia, a prescindere da come vada'. In un colloquio con Repubblica, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini si mostra convinto della tenuta del ...

Sistema in tilt e slitta di 1 ora il Voto M5S su Salvini e il caso Diciotti : Roma, 18 feb., askanews, - slitta di un'ora, dalle 10 alle 11, l'avvio del voto degli iscritti M5s sulla piattaforma Rousseau per decidere se il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, va processato ...

Diciotti - Rousseau in tilt : Voto M5S slitta di un'ora : Rousseau down . Troppe le persone connesse sulla piattaforma grillina, dove oggi gli iscritti 5 Stelle sono chiamati a esprimersi sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'...

Diciotti - M5s diviso su SalviniSistema in tilt - il Voto slitta di un'ora : Attesa per il voto del blog M5s su Salvini. Esponenti pentastellati divisi. Il ministro dell'Interno: "Di Maio è stato corretto, il governo va avanti comunque" Segui su affaritaliani.it