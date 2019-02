Volta ao Algarve 2019 | i favoriti Enric Mas al debutto stagionale | attesa per Fabio Aru

oasport

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Cinque tappe, due arrivi in salita e una cronometro: unaaomolto insidiosa quella che è giunta alla sua 45ma edizione. Si corre in terra portoghese, albo d’oro davvero di gran livello con ultimo vincitore il polacco Michal Kwiatkowski, negli anni precedenti si sono imposti vincitori del Tour de France del calibro di Geraint Thomas ed Alberto Contador. Andiamo a scoprire chi saranno iquest’anno.Il più atteso, in casa Spagna, è sicuramenteMas: l’iberico della Deceuninck – Quick Step è esploso definitivamente nel 2018, cogliendo una clamorosa seconda piazza alla Vuelta. Scalatore puro, può davvero fare la differenza in montagna: riuscirà a consacrarsi in questa nuova stagione? A sfidarlo ci saràAru: l’atleta della UAE Emirates è anch’egli al. Va a caccia di un riscatto dopo un’annata ...