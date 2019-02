Volley | la Lega Pallavolo promuove la XII Giornata delle Malattie rare

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 21^ giornata. Juantorena graffia - Ricci cresce - bene Raffaelli : Nel weekend si è disputata la 21^ giornata della SuperLega che si completerà questa sera con il posticipo tra Verona e Trento. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana riservato al massimo campionato italiano di Volley maschile. OSMANY Juantorena. Ci mette il suo solito zampino nella grande serata di Civitanova che demolisce Modena e aggancia Trento al secondo posto (momentaneamente). La Pantera mette a ...

Superlega - successo della Consar Ravenna per 3-2 contro la Top Volley Latina : La cronaca della partita Si parte con uno strappetto di qua , 2-0, e di là , 2-3, poi si viaggia in perfetto equilibrio fino all'8 pari quando la Top Volley prova l'allungo con un errore Ravenna e un ...

Volley - Superlega : Civitanova travolge Modena. Perugia senza problemi : ROMA - Non c'è storia nel big match della 21esima giornata di Superlega tra Civitanova e Modena. La Lube domina dall'inizio alla fine, trascinata dal solito duo Sokolov-Hidalgo, protagonisti ...

Volley : Superlega - Perugia rullo compressore - Ravenna e Monza corsare : I TABELLINI- SIR SAFETY CONAD Perugia - BCC CASTELLANA GROTTE 3-0, 25-22, 25-23, 25-20, SIR SAFETY CONAD Perugia: De Cecco 1, Lanza 6, Podrascanin 10, Atanasijevic 22, Hoag 6, Ricci 8, Seif 0, Della ...

Volley - SuperLega 2019 : Civitanova-Modena 3-0. La Lube travolge i Canarini : cucinieri secondi - emiliani in crisi totale : Civitanova ha travolto Modena con un roboante 3-0 (25-17; 25-14; 25-19) nel big match della 21^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube ha letteralmente stritolato i malcapitati Canarini all’Eurosuole Forum e ha agganciato Trento al secondo posto in classifica (a quattro lunghezze dalla capolista Perugia, i dolomitici giocheranno domani sera sul campo di Verona). Gli emiliani sono incappati nella ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ giornata - Perugia prosegue la cavalcata in testa. Monza e Padova : successi da playoff : Nel pomeriggio si sono giocate quattro partite valide per la 21^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia allunga in vetta, ora i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Trento che scenderà in campo domani sera contro Verona. I Campioni d’Italia non hanno avuto particolari problemi contro il fanalino di coda Castellana Grotte: facile 3-0 per i ragazzi di Lorenzo Bernardi che ha ...

LIVE Civitanova-Modena Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : sfida tra deluse - Juantorena contro Zaytsev! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della Superlega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo turno, il remake dell’incontro di Champions League che si è giocato mercoledì sera al PalaPanini: quattro giorni fa si impose la Lube, già qualificata ai quarti di finale della massima competizione ...

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : risultati 17 febbraio - in campo Perugia per la vetta. Sfide playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi pomeriggio sono in programma quattro partite, riflettori puntati in particolar modo su Perugia: la capolista sarà impegnata di fronte al proprio pubblico contro il fanalino di coda Castellana Grotte, i Block Devils vanno a caccia della vittoria per portarsi a +4 su Trento che scenderà in campo solo domani sera contro ...

SuperLega Volley oggi (17 febbraio) - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Archiviato il fine settimana dedicato alle Final Four di Coppa Italia e dopo l’anticipo tra Milano e Siena giocato ieri, prosegue oggi, domenica 17 febbraio, la 21a giornata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di volley maschile. Tra le squadre di testa in campo Perugia e Civitanova, in attesa di Trento impegnata domani a Verona nel posticipo. Nel tardo pomeriggio andranno in scena contemporaneamente quattro partite. ...

Civitanova-Modena Volley - Superlega 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi domenica 17 febbraio si gioca Civitanova-Modena, match valido per la 21^ giornata della Superlega 2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena il big match di questo fine settimana, le due squadre si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League con la netta vittoria della Lube che si è qualificata ai quarti di finale mentre i Canarini sono praticamente eliminati dalla massima ...

Volley - Superlega 2019. Una notte al quarto posto per Milano ma quanti brividi contro Siena : notte al quarto posto per la Revivre Axopower Milano che batte non senza qualche brivido 3-1 il fanalino di coda Emma Villas Siena nell’anticipo della ottava di ritorno di Superlega e aggancia in classifica nientemeno che la Azimut Leo Shoes Modena che domani sera sarà impegnata sul campo di Civitanova. Non è stata una passeggiata per Milano la sfida contro Siena che è partita fortissimo e poi ha creato tanti grattacapi alla squadra di ...

Volley - Superlega 2019. Una notte al quarto posto per Milano ma quanti brividi contro Siena : notte al quarto posto per la Revivre Axopower Milano che batte non senza qualche brivido 3-1 il fanalino di coda Emma Villas Siena nell’anticipo della ottava di ritorno e aggancia in classifica nientemeno che la Azimut Leo Shoes Modena che domani sera sarà impegnata sul campo di Civitanova. Non è stata una passeggiata per Milano la sfida contro Siena che è partita fortissimo e poi ha creato tanti grattacapi alla squadra di Giani anche nel ...

Volley - SuperLega 2019 : 21^ giornata - Civitanova-Modena il big match. Perugia per rimanere in vetta - Trento rischia a Verona : Nel weekend tornerà protagonista la SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile andrà in scena con la 21^ giornata dopo la sosta della scorso fine settimana dovuta alla Final Four della Coppa Italia. I riflettori sono tutti puntati sul big match tra Civitanova e Modena che si sono già fronteggiate mercoledì sera in Champions League, la Lube ha espugnato il PalaPanini sigillando la qualificazione ai quarti di finale mentre i ...

Volley : Superlega - Trevor Clevenot è l'MVP di gennaio : MILANO- Ad aggiudicarsi il premio Credem Banca MVP del mese di gennaio è lo schiacciatore della Revivre Axopower Milano , Trevor Clevenot , che ha conquistato tre nomination in occasione della 3a, 5a ...