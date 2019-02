Volkswagen - Con la ID azzerate le emissioni di anidride carbonica

quattroruote

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Per la, il 2020 coinciderà con una svolta: perché inizieranno le vendite della I.D., il primo modello a batterie basato sulla piattaforma modulare elettrica Meb, ma non solo. La commercializzazione della nuova auto porta con sé anche un obiettivo ambizioso: azzerare ledilegate allintero ciclo di vita della vettura. quanto è stato annunciato in un incontro con la stampa che si è tenuto a Dresda, nella fabbrica trasparente dove attualmente viene assemblata la e-Golf. Non si tratta di poca cosa, visto che stiamo parlando, in media, di 47 tonnellate di CO2 per ogni auto. E i trasporti sono responsabili per un settimo dellecomplessive di questo gas.Inversione di rotta. La Casa tedesca crede molto in questo progetto, non fosse altro che per marcare linversione di rotta dopo il dieselgate. Stando alle dichiarazioni dei suoi responsabili, ...