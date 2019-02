Volevate la Napoli normale? Eccola: noiosa, imborghesita, che non si eccita per Ancelotti

ilnapolista

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Una città che non siperI conti non mi tornano. La stampa ripete da giorni che lo stadio napoletano sarebbe deserto perché il campionato è ormai privo di mordente, la corsa alla Juve è impossibile, i tifosi di conseguenza sono demoralizzati. Non mi convince. O meglio, tutto vero, tutto corretto, ma occorrerebbe trarne le conclusioni, essere davvero consequenziali.Nei giorni scorsi, anche leggendo le molteplici opinioni pubblicate da Ilsta, ne avrei voluto scrivere. Poi mi sono accorto che sarei stato ripetitivo, nel senso che oggi scriverei più o meno le stesse cose che scrissi quando c’era Sarri e ilmi sembrava, anche allora, bello, molto bello, forse di più, ma poco cattivo (citavo come contraltare l’Atalanta di Gasperini). Perché è la città, in una sua consistente fetta, ad essersi ammosciata, se volete,, impantofolata, ...