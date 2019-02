“Voci dal cortile” dall’8 al 10 marzo al Teatro Tor Bella Monaca

romadailynews

(Di lunedì 18 febbraio 2019)al 10andrà in scena alTordadi Edna Mazya con Elisabetta Mirra, Brenno Placido, Andrea Fachinetti, Jacopo Carta e Matteo Bassoletti, regia di Enrico Maria Lamanna.Nell’estate dell’86 una violenza dolorosa fu perpetrata a Hibbutz Shomrat nel nord Israele. L’intero paese fu scioccato… Questo tragico e vergognoso fatto fu ispirazione per il più famoso e il più grande successo teatrale mai scritto nella drammaturgia israelita. Un testo che pone a confronto uomo/donna donna/uomo amico/amica essere umano/solitudine…vita. Oggi, in Italia raccontiamo questa storia con protagonisti cinque attori di età tra i 24 ai 28 anni che interpretano una storia di giochi erotici tra istinto e buchi affettivi adolescenziali, che “prendono troppo la mano” tra rumori notturni, altalene, palloni, giochi di ragazzi violati ...