Vieni da me | Caterina Balivo e il look sadomaso con pantaloni di pelle in lurex Guarda

Vieni da me : Caterina Balivo fa una gaffe con Alberto Matano del TG1 : Caterina Balivo commette una gaffe a Vieni da me. Alberto Matano: “Non hai studiato…” Piccola gaffe di Caterina Balivo nella puntata di Vieni da me di oggi, mercoledì 13 febbraio 2019. La conduttrice, intervistando il giornalista del TG1 Alberto Matano, ha infatti ricordato la conduzione del Premio ‘Biagio Agnes’, da lui presentato con Francesca Fialdini in diretta da Sorrento la scorsa estate, affermando: ...

Vieni da Me - Marta Flavi senza pietà : "A chi ho messo le corna" - Caterina Balivo sconvolta : Tempo di confessioni per Marta Flavi, che ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me si è lasciata andare a piccanti confessioni. La ex Cupido di Agenzia Matrimoniale confessa senza troppi indugi di aver messo le corna a qualcuno: "Sì, ho tradito". Stupita la Balivo, alla quale la Flavi afferma: "Mi gu

Vieni da Me - la confessione di Caterina Balivo : "La verità? Ecco a chi devo la mia carriera e il successo" : Caterina Balivo è una donna nel vivo della carriera. Celebre volto Rai, dove con Vieni da Me ottiene ogni giorno un grande successo, attribuisce i suoi successi alle donne. "Parliamo la stessa lingua veloce e pratica". Così la Balivo rivela d’essere circondata da un’equipe tutta al femminile, dal pe

EMANUEL CASERIO E GIULIO CORSO A Vieni DA ME/ Le domande scottanti di Caterina Balivo : dal Toy al Carramba Boy : EMANUEL CASERIO e GIULIO CORSO a VIENI Da Me. Le domande scottanti di Caterina Balivo ai due attori: dal Toy al Carramba Boy

Vieni da Me - clamorosa rivincita di Caterina Balivo : il record che la fa godere - la Rai s'inchina : Un record pesantissimo, per Caterina Balivo e Vieni da me. Quando la trasmissione di Rai 1 sembrava non ingranare così come speravano i vertici di Viale Mazzini aveva chiesto solo un po' di tempo. E il tempo le ha dato ragione: la puntata di giovedì 7 febbraio di Vieni da Me ha infatti segnato il re

Vieni da me - cacciato da Insinna Diego Fanzaga si ritrova davanti Caterina Balivo in minigonna inguinale : Passare da Flavio Insinna in giacca e cravatta a Caterina Balivo in minigonna inguinale. Il sogno di Diego Fanzaga in tv continua, nonostante la delusione per l'eliminazione a sorpresa a L'Eredità. Il giorno dopo la sconfitta, il campioncino rimasto in carica nel quiz preserale di Raiuno dal 28 genn

Vieni da Me - Arisa umiliata dalla Cancellieri per come si era vestita : interviene Caterina Balivo : Viva la solidarietà femminile. La povera Arisa sembra non avere tregua: dopo aver dimenticato qualche parola di Mi sento bene mentre si esibiva sul palco dell’Ariston, giovedì 7 febbraio a Vieni da Me di Caterina Balivo è stata bersaglio di un messaggio durissimo da parte di Rosanna Cancellieri. Osp

Vieni da Me - Caterina Balivo a Flavia Vento : “Vogliamo litigare?” : Flavia Vento a Vieni da Me svela un retroscena su L’Isola dei Famosi Nello studio di Vieni da Me è ritornata Flavia Vento dopo essere stata ospite di Caterina Balivo lo scorso ottobre. La showgirl ha ripercorso la sua carriera professionale tra cui le diverse partecipazioni come naufraga a L’Isola dei Famosi. Come ben ricorderanno i fan del reality show, passato nelle mani di Alessia Marcuzzi da cinque anni a questa parte, la Vento ...

Caterina Balivo annuncia un lutto a Vieni da me. Le sue parole : Vieni da me, Caterina Balivo fa un triste annuncio: “Ci ha lasciato questa notte…” La notizia si è diffusa in rete in mattinata, ma ad annunciarlo in televisione è stata, tra gli altri, Caterina Balivo, che nella puntata di Vieni da me di oggi, 5 febbraio 2019, durante l’intervista di Orietta Berti, ha voluto mandare un abbraccio alla famiglia di Giampiero Artegiani, autore del popolarissimo brano “Perdere ...

Caterina Balivo - gaffe sul vincitore di Sanremo a Vieni da me : Ai fan più sfegatati del Festival di Sanremo non farà di certo tanto piacere sapere che a Vieni da me Caterina Balivo ha commesso una clamorosa gaffe nella puntata del 4 febbraio, ad un solo giorno di ...

“Ma come - l’anno scorso…”. Caterina Balivo - gaffe su Sanremo a ‘Vieni da me’ : A ‘Vieni da me’ Caterina Balivo ha inaugurato la settimana ospitando Alessandro Cecchi Paone. Il giornalista e conduttore ha parlato della sua vita, dagli esordi della sua carriera in Rai fino al rapporto con i suoi nipoti e l’amore per la moglie. Ovviamente non sono mancati riferimenti alla partecipazione ai reality show, come L’Isola dei Famosi e, più recentemente, il Grande Fratello Vip. Cecchi Paone ha spiegato che in prima serata non si ...