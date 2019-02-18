Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 09 | 15

PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULLA COLOMBO CODE TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma SULL’APPIA CODE A TRATTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO IL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA SEMPRE IN ENTRATA A Roma. INFINE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI PER ORA È ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA A24 Roma-TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E TIVOLI E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE CI SONO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; PIU’ A SUD CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA PISANA E Roma-FIUMICINO IN ESTERNA E ANCORA SEMPRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E OTTAVIA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E CASILINA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA DRAGONA ED OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA ANTICA SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E SAXA RUBRA DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E LAURENTINA IN INTERNA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...