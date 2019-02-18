Oltre ogni censura! All' Isola dei famosi passione incontenibile tra ...Botte ai bambini di 6 mesi in un asilo nido domiciliare! Arrestata ...Porta allo stadio il figlio non vedente e gli fa vivere la partita ...Mi perseguita! Sabrina Ferilli vittima di uno stalker da 5 anniMa è davvero lei? Tutti i ritocchini di Anna TatangeloVoglio un altro figlio! Belen Rodriguez e l'ex marito Stefano De ...Che San Valentino! Aida Yespica nel letto d'ospedale con il braccio ...Con il cuore non fai errori! Wanda Nara cerca di consolare Icardi Altro che casa di riposo! Il 100° compleanno bollente della signora ...Gli manca un braccio! David si costruisce una protesi con i Lego

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 | 45 Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON ...

zazoom
Commenta
Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08:45 (Di lunedì 18 febbraio 2019) Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:35 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio

PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLL’A1 E TIBURTINA E TRA CASILINA E ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E TIBURTINA SULL’APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO IL PECORSO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INCOLONNATI IN ENTRATA DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST. INCOLONNAMRNTI SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA A CAUSA DI UN RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA, CODE TRA LABARO E SAXA RUBRA SEMPRE IN ENTRATA A Roma. INFINE SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DA FEDERICO ASCANI PER ORA È TUTTO, AL PROSSIMO ...
romadailynews
twitterromadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08:45: VIABILITÀ DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08:45', su #spreaker… - romadailynews : Traffico Roma del 18-02-2019 ore 08:30: VIABILITÀ ROMA LUNEDI 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 A… -
Altre notizie : Viabilità Roma ...
  • Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 15

    Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 08:05 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA E IN CARREGGIATA ESTERNA TRA BOCCEA E AURELIA E TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 18-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 18 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA SULLA PONTINA: RALLENTAMENTI TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma SULLA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1 CODE TRA TOR VERGATA E RACCORDO IN DIREZIONE Roma TRAFFICATO ANCHE IL PECORSO URBANO DELLA A24, ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; PROSEGUONO I RIENTRI DAL FINE SETTIMANA, CON TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SULLA A24 Roma-TERAMO SI PROCEDE A RILENTO TRA VICOVARO E TIVOLI E PROSEGUENDO ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI Roma EST; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 19 : 00 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 18 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 18 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE; A NORD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI IN VIA AURELIA, TRA MARINA DI CERVETERI E MALAGROTTA IN DIREZIONE CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA PRIMA PORTA E SAXA RUBRA; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; ALTRI LAVORI IN CORSO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 17 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN COMPLANARE CI SONO PROBLEMI SULLA Roma FIUMICINO: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PONTE GALERIA FINO ALL’INNESTO CON IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma; SULLO STESSO RACCORDO SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; A NORD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI; RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST; PIU’ A SUD CODE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 15 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA FLAMINIA TRA LABARO E SAXA RUBRA IN DIREZIONE CENTRO; SUL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA PER LAVORI IN CORSO; RALLENTAMENTI ANCHE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 13 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE TRA PISANA E Roma-FIUMICINO IN ESTERNA E ANCORA SEMPRE IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA TRIONFALE E OTTAVIA SULL’AURELIA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E CASTEL DI GUIDO IN ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 12 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E CASILINA SULLA VIA DEL MARE RALLENTAMENTI TRA DRAGONA ED OSTIA ANTICA IN DIREZIONE OSTIA ANTICA SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA RACCORDO E SAXA RUBRA DIREZIONE ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 11 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO CODE A TRATTI TRA APPIA E LAURENTINA IN INTERNA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DELLA BORGHESIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE RALLENTAMENTI SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 10 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE NEI DUE SENSI DI MARCIA PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 09 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 09 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 09:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 08 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 08 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORDO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO RIGUARDA GLI EVENTI A OSTIA E’ IN PROGRAMMA OGGI LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E BUS DEVIATI PER LASCIARE SPAZIO ...

  • Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 07 : 30

    Viabilità Roma Regione Lazio del 17-02-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 17 FEBBRAIO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTROSTRADE DEL TERRITORIO ANCHE SUL RACCORSO ANULARE SI VIAGGIA REGOLARMENTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI INFINE, OGGI 17 FEBBRAIO A OSTIA E’ IN PROGRAMMA LA CORSA PODISTICA “ROCK & RUN” DALLE 7.00 CHIUSA LA COMPLANARE DELLA COLOMBO DA VIA ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Viabilità Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio 2019
Clicca qui e commenta questo post!