VERSO LE EUROPEE Così la scuola può lasciare a piedi i populisti

Sette think tank italiani si consorziano in "Europea" - per accompagnare il dibattito VERSO le Europee : Fare sinergia in un paese che non ama le sinergie attraverso un progetto inclusivo che coinvolge Sette dei principali istituti di ricerca, think tank ed enti italiani impegnati sui temi europei: Iai, Ispi, Centro Studi sul Federalismo, Cespi, Ecfr Italia, Villa Vigoni e Formiche. Questa la mission di "Europea", una piattaforma online (www.europeainfo.eu) che con schede di approfondimento, video-interviste e commenti sulle vicende ...

I sondaggi VERSO le Europee : Lega ai massimi storici - M5s a picco : Mentre il voto di maggio si fa sempre più vicino l'unico che può sorridere è Salvini, che dalle Politiche ad oggi ha...

VERSO le Europee : Di Battista battitore libero in marcatura stretta su Salvini : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano». A stretto giro giunge la replica del capo del Carroccio: «Perché dovrei stare lontano ...

Europee - Berlusconi si candida : “Sono un vecchietto arzillo che sente forte la responsabilità VERSO il suo Paese” : Silvio Berlusconi annuncia la sua candidatura alle Europee del 26 maggio durante il suo tour elettorale in Sardegna: “Alla bella età che ho, ho deciso per senso di responsabilità di andare in Europa dove manca il pensiero profondo del mondo”. L'articolo Europee, Berlusconi si candida: “Sono un vecchietto arzillo che sente forte la responsabilità verso il suo Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Europee 2019 : Di Battista e Di Maio in pulmino VERSO Strasburgo : Mattinata al volante verso la sede del Parlamento europeo. Obiettivo: cambiare le regole e far campagna elettorale -

Europee - Di Maio e Dibba on the road VERSO Strasburgo : 'Cambiamo la Ue' : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. 'O in Europa ...

Europee - Di Maio e Di Battista in viaggio VERSO Strasburgo : “Ue così non va. Reddito di cittadinanza? A marzo il sito web” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto verso Strasburgo. Comincia così la diretta facebook annunciata da Di Maio ieri. Un evento tutto indirizzato sulle Europee. “Quello di questa mattina è anche un viaggio in cui vi racconteremo un po’ di idee che abbiamo. Questa Ue così com’è non va“, afferma Di Maio. “Il sito internet – aggiunge poi il vicepremier – per chiedere il Reddito di ...

Il leader della Lega VERSO le Europee : 'Un patto politico con i sovranisti' : Salvini pensa ad un accordo come quello con M5s per il Governo italiano aperto a tutti i partiti che voranno esserci - Matteo Salvini proporrà un patto per l'Europa a polacchi, spagnoli, danesi e a ...

VERSO le europee - Fontana avverte il M5s : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...