Usa minacciano dazi su auto europee - da Ue "reazione rapida" : Roma, 18 feb., askanews, - La commissione Ue risponderà in maniera "rapida e adeguata" a eventuali dazi degli Stati Uniti sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Dopo un rapporto presentato alla ...

Hacker minacciano gli Usa : dateci Bitcoin altrimenti pubblichiamo la verità : ... i quali continuano a condurre verso di loro una politica di aggressione e di accerchiamento globale? In questo caso, non può non tornare alla mente il fatto che proprio un mese fa i russi abbiano ...