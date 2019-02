Usa | la diocesi di Brooklyn pubblica l' elenco di 100 preti presunti pedofili

Blastingnews

: Diocesi Brooklyn pubblica lista 100 preti più che sospettati di pedofilia. Cei Usa: 'Nessuno è sopra la legge' - Magnacaura : Diocesi Brooklyn pubblica lista 100 preti più che sospettati di pedofilia. Cei Usa: 'Nessuno è sopra la legge' - RosannaMarani : Diocesi Brooklyn pubblica lista 100 preti più che sospettati di pedofilia. Cei Usa: 'Nessuno è sopra la legge' - zazoomnews : Diocesi Brooklyn pubblica lista 100 preti più che sospettati di pedofilia. Cei Usa: Nessuno è sopra la legge -… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Si avvicina ormai sempre di più il summit che si terrà in Vaticano, presieduto direttamente da Papa Francesco, e che avrà come tema principale proprio quello degli abusi da parte da alcune figure ecclesiastiche. Negli scorsi giorni, la Santa Sede ha ridotto allo stato laicale l'ex vescovo di Washington, Theodore Edgar McCarrick, accusato di molestie durante una confessione e abusi di potere e sessuali su minori e adulti. Seguendo la scia della trasparenza, ormai da diversi mesi, molte, tra cui quelle del New Jersey e del Texas, hanno reso noti i nomi deiche sarebbero sospettati di aver perpetrato abusi. A questi, ora, si è aggiunta anchedi, che ha stilato unin cui sono presenti circa 100 nominativi.Il vescovo Di Marzio: 'Chiedo profondamente scusa' 'Noi sappiamo che questa lista provocherà grande emozione per le vittime che hanno sofferto in ...