Uomini e Donne News Andrea e Arianna | “Così intimo | solo noi sappiamo”

Uomini e Donne - Ida Platano dopo la fine con Riccardo Guarneri : "Ora lo vedo con altri occhi e non riesco più a capire i suoi comportamenti" : Capitolo chiuso per Ida Platano e Riccardo Guarneri, anzi no...più per il cavaliere che per la dama. La sofferenza di Ida si fa ancora sentire a poche settimane di distanza dalla fine dei rapporti nella coppia nata nello studio di Uomini e Donne e scoppiata nell'esperienza di Temptation Island VIP. I due si sono incontrati nuovamente nello studio della trasmissione condotta da Maria de Filippi ma con animi completamente diversi: l'uno ...

Uomini e Donne - Gemma e Rocco - lite in studio dopo la giornata insieme a Torino : Anche oggi la puntata di lunedì di Uomini e Donne si è aperta concentrandosi sul rapporto tra Gemma e Rocco e sull'evoluzione del loro legame. Lei si lamenta un po' della sensazione di vuoto e delle assenze dell'uomo, quando sono lontani. "Certe volte lui non c'è proprio nella mia vita e questa cosa mi fa paura"prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma e Rocco, lite in studio dopo la giornata insieme a Torino pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Uomini e Donne : Ida svela perché ha chiuso con Riccardo Guarnieri : Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri e confessa: “Sono stata malissimo” Purtroppo a Uomini e Donne le storie d’amore non nascono soltanto; spesso e volentieri finiscono tra litigi e accese ripicche. E’ il caso della storia che ha visti protagonisti Ida e Riccardo, due dei personaggi del Trono Over più amati dal pubblico per via della loro relazione tormentata naufragata dopo Temptation Island. Al magazine di Uomini ...

Speciale Uomini e Donne - la scelta di Lorenzo : anticipazioni : Nella puntata in onda venerdì 22 febbraio, Lorenzo Riccardi sceglierà la sua compagna di vita tra Claudia e Giulia

Uomini e Donne : diretta puntata del 18 febbraio - l'intimità tra Gemma e Rocco : Siamo giunti ad una nuova settimana dedicata a Uomini e Donne, il dating show più seguito in Italia. La puntata di oggi, 18 febbraio 2019, sarà dedicata al primo appuntamento del Trono Over e andrà in onda a partire dalle 14.45 su Canale 5. Protagonista puntuale dell'appuntamento odierno sarà proprio Gemma Galgani la quale sembra aver ritrovato una certa armonia con Rocco Fredella....Continua a leggere

Uomini e Donne - trono classico : LUIGI pronto alla scelta [anticipazioni] : Con la scelta di Teresa Langella sono iniziate le puntate speciali in prime time di Uomini e Donne. Se venerdì 22 febbraio sarà possibile assistere all’epilogo del percorso di Lorenzo Riccardi, la settimana successiva (il 1° marzo) dovrebbe essere il turno di LUIGI Mastroianni. Quest’ultimo ha quindi registrato il suo ultimo appuntamento pomeridiano, scopriamo insieme com’è andato… Le anticipazioni segnalano che Maria De ...

Diretta Uomini e Donne : Gemma Galgani protagonista della puntata : Oggi inizia una nuova settimana di Uomini e Donne, come al solito con il Trono Over; ma vediamo come ci siamo lasciati settimana scorsa. Iniziamo con la conoscenza tra Gemma e Rocco. I due, in occasione del compleanno della dama, sono usciti a cena insieme. Il rapporto procede a gonfie vele e Rocco ha proposto a Gemma di trascorrere qualche giorno insieme a Torino o a Milano. I progetti saranno andati a buon fine?...Continua a leggere

Uomini e donne - Sara Affi Fella - un (altro) calciatore è il suo nuovo fidanzato? : Sara Affi Fella ha un nuovo fidanzato? Certezze, al momento, non ve ne sono, ma la risposta sembrerebbe affermativa. Tutta 'colpa' di due storie Instagram identiche, che hanno fatto sospettare gli attentissimi telespettatori di Uomini e donne. L'ex tronista del programma di Canale 5, travolta dalle polemiche dopo che il suo inganno ai danni di redazione, pubblico e 'fidanzati' (Nicola Panico e Luigi Mastroianni) è stato smascherato, non ...

Anticipazioni Uomini e donne : Lorenzo sceglierà il 22 febbraio - favorita Claudia Dionigi : I telespettatori di Uomini e donne si sono emozionati davanti alla scelta di Teresa Langella, attendendo il romantico finale con Andrea Dal Corso che purtroppo non è arrivato. Archiviato il primo appuntamento serale, il dating show ideato da Maria De Filippi si prepara a vivere un altro speciale dedicato alla decisione finale di un suo protagonista. Venerdì 22 febbraio sarà Lorenzo Riccardi a trascorrere un weekend in una villa immersa nel verde ...

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso torna su IG e scrive alla Langella 'Vorrei parlarti' : La scelta di Teresa Langella e il no di Andrea Dal Corso durante la prima puntata serale di Uomini e Donne ha lasciato di sasso tutti i telespettatori che venerdì sera hanno seguito il prime time. A distanza di giorni, è stato il modello veneto a tornare attivo sui social e spiegare quello che è successo: con molto rammarico, il 30enne ha quasi puntato il dito contro le regole del programma che non gli avrebbero permesso di parlare con ...

Anticipazioni Uomini e donne : Gemma non si fida di Rocco e critica il suo carattere : Dopo le emozioni relative alla scelta di Teresa Langella, si apre oggi una nuova settimana di programmazione di Uomini e donne, lo storico dating show in onda dalle ore 14:45 su Canale 5. Solitamente il lunedì è dedicato al Trono Over e alle frequentazioni di Gemma Galgani, la dama che venerdì sera abbiamo visto anche nel ruolo di consigliera di Teresa nella puntata serale. La scorsa settimana, Gemma ha confermato la frequentazione con Rocco ...

Nilufar Addati di Uomini e Donne - da Mattia Marciano al trono : Nilufar Addati, dall'addio a Mattia Marciano al trono classico di Uomini e Donne: l'ex corteggiatrice napoletana in cerca del vero amore. Nilufar Addati di Uomini e Donne

Uomini e Donne news : Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei : Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione dell’ex tronista e i loro progetti per il futuro Procedono i preparati per le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La coppia, nata all’interno degli studi di Uomini e Donne, appare oggi più unita che mai. Federico e Clarissa sono molto innamorati […] L'articolo Uomini e Donne news: Clarissa e Federico tornano in Italia? La confessione di lei ...

Uomini e donne - Andrea Dal Corso e l’appello a Teresa Langella dopo la scelta : Malgrado abbia detto di no a Teresa Langella che lo ha scelto come fidanzato nell’appuntamento in prima serata Speciale Uomini e donne: la scelta, Andrea Dal Corso sente il bisogno di chiarire con la tronista. Da quando è andata in onda la puntata lo sCorso venerdì 16 febbraio, infatti, il corteggiatore è stato preso di mira non solo da buona parte del web ma anche da alcuni ex protagonisti del programma che non hanno apprezzato il suo due ...