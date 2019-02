Uomini e Donne | Eleonora ed Oscar come mai non sono stati invitati alla scelta di Teresa?

Andrea Dal Corso dopo la scelta/ Uomini e Donne : anche la sua ex lo "disintegra" : Andrea Dal Corso rompe il silenzio dopo la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne e le fa una richiesta: 'Voglio dirti tutto guardandoti negli occhi'

Uomini e Donne Teresa e Andrea dopo la scelta - l’amico : “Attenzione a guardare solo…” : Uomini e Donne, news su Andrea e Teresa dopo la scelta: parla Giuseppe Santamaria Continua a far discutere la scelta di Teresa Langella a Uomini e Donne. Il no del corteggiatore Andrea Dal Corso ha mandato su tutte le furie i fan del programma di Maria De Filippi. Ma tra critiche e accuse c’è anche […] L'articolo Uomini e Donne Teresa e Andrea dopo la scelta, l’amico: “Attenzione a guardare solo…” proviene da ...

Uomini e Donne Over : Riccardo Smaschera le Strategie di Ida! : A Uomini e Donne Over Riccardo Guarnieri ha mosso gravi accuse contro la sua ex Ida Platano. Panico in studio e opinionisti shoccati. Ecco le parole di Riccardo contro Ida. Momento di puro shock nella puntata odierna di Uomini e Donne. Ad un certo punto Maria De Filippi chiama a centro studio Riccardo, che si sta frequentando con Roberta. Non passano neanche due minuti che i due vengono subito interrotti da Ida, la quale dichiara come i due ...

Uomini e donne - l'attacco brutale contro Tina Cipollari : 'Sembri il Gabibbo - come ti sei vestita' : Nuovo attacco da parte di Rossella Intellicato contro la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo averla presa di mira per fare 'la maleducata in tv che prende 5 mila euro al mese ...

Anticipazioni Uomini e donne : Riccardi ospite della puntata di domani del Trono Over : Lorenzo Riccardi ha annunciato la fine del suo percorso nelle puntate pomeridiane dedicate al Trono Classico di Uomini e donne. Venerdì 22 febbraio il tronista sarà il protagonista dello speciale serale, durante il quale renderà noto il nome della sua corteggiatrice preferita tra Giulia Cavaglià e Claudia Dionigi. E mentre le indiscrezioni rimbalzano nei vari social network, dove la giovane romana gode dei pronostici della vigilia, Lorenzo non ...

Uomini e donne - l'attacco brutale contro Tina Cipollari : "Sembri il Gabibbo - come ti sei vestita" : Nuovo attacco da parte di Rossella Intellicato contro la storica opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Dopo averla presa di mira per fare "la maleducata in tv che prende 5 mila euro al mese per fare la cafona", la Intellicato ha ribattuto all'ultima critica che la Cipollari ha fatto a Gemma

Spoiler Speciale Uomini e Donne : Riccardi ha scelto Claudia (RUMORS) : Venerdì, 22 febbraio, andrà in onda il secondo dei tre appuntamenti dello 'Speciale Uomini e Donne: la scelta', dedicato ala decisione finale di Lorenzo Riccardi, chiamato a scegliere con chi uscire dal programma di Maria De Filippi tra le due corteggiatrici rimaste, Claudia e Giulia. Prima della messa in onda della puntata, hanno cominciato a venire fuori le prime indiscrezioni sul web riguardanti quanto successo nel corso della registrazione ...

Uomini e Donne - Francesca Del Taglia accusata di aver mancato di rispetto a Teresa Langella : La scelta di Teresa Langella continua a far discutere: dopo il no incassato da Andrea Dal Corso, e la di lui volontà di un chiarimento (a mezzo social), ora nella vicenda spunta anche Francesca Del Taglia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che all’interno del programma ha conosciuto Eugenio Colombo e da lui ha avuto due figli, si è infatti dovuta difendere dalle tante accuse che i fan della Langella le hanno mosso. Durante la ...

Gossip Uomini e Donne : Antonio Moriconi parla di Teresa Langella : Antonio Moriconi di Uomini e Donne dopo il no di Teresa fa una nuova rivelazione Venerdì scorso, come tutti sapranno, Teresa ha scelto Andrea, il quale però ha risposto no, facendo scoppiare un putiferio mediatico. Ma come starà passando questi giorni la non scelta Antonio? A quanto pare è tornato alla vita di tutti i giorni. Ma non è finita qua perchè a distanza di alcuni giorni dalla messa in onda de La Scelta, Antonio Moriconi sembra abbia ...

Uomini e Donne - Ida su Riccardo e Roberta : "Siete simili". Lui sbotta : "Sei cattiva" : Roberta entra mentre Riccardo è seduto in centro studio. L'uomo le ha scritto un messaggio per parlare, si sono visti e hanno sistemato alcuni punti dopo la chiusura del rapporto, la scorsa settimana. Dopo aver chiarito che non ci sono sentimenti ma solo un'attrazione fisica (confermato anche da Roberta), i due hanno fatto un passo indietro, riavvicinandosi. prosegui la letturaUomini e Donne, Ida su Riccardo e Roberta: "Siete simili". Lui ...

Uomini e Donne News Andrea e Arianna : “Così intimo - solo noi sappiamo” : Uomini e Donne Gossip, Andrea e Arianna senza freni. Cerioli: “Difficile raccontare… così intimo”. Cirrincione risponde e accende i fan, l’ex tronista corre ai ripari Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione non smettono di stupire. La coppia sbocciata poco più di un mese fa nel salotto di Uomini e Donne sembra letteralmente essere stata colpita e […] L'articolo Uomini e Donne News Andrea e Arianna: “Così intimo, ...

Uomini e Donne - Ida Platano dopo la fine con Riccardo Guarneri : "Ora lo vedo con altri occhi e non riesco più a capire i suoi comportamenti" : Capitolo chiuso per Ida Platano e Riccardo Guarneri, anzi no...più per il cavaliere che per la dama. La sofferenza di Ida si fa ancora sentire a poche settimane di distanza dalla fine dei rapporti nella coppia nata nello studio di Uomini e Donne e scoppiata nell'esperienza di Temptation Island VIP. I due si sono incontrati nuovamente nello studio della trasmissione condotta da Maria de Filippi ma con animi completamente diversi: l'uno ...

Uomini e Donne - Gemma e Rocco - lite in studio dopo la giornata insieme a Torino : Anche oggi la puntata di lunedì di Uomini e Donne si è aperta concentrandosi sul rapporto tra Gemma e Rocco e sull'evoluzione del loro legame. Lei si lamenta un po' della sensazione di vuoto e delle assenze dell'uomo, quando sono lontani. "Certe volte lui non c'è proprio nella mia vita e questa cosa mi fa paura"prosegui la letturaUomini e Donne, Gemma e Rocco, lite in studio dopo la giornata insieme a Torino pubblicato su Gossipblog.it 18 ...

Uomini e Donne : Ida svela perché ha chiuso con Riccardo Guarnieri : Ida Platano chiude con Riccardo Guarnieri e confessa: “Sono stata malissimo” Purtroppo a Uomini e Donne le storie d’amore non nascono soltanto; spesso e volentieri finiscono tra litigi e accese ripicche. E’ il caso della storia che ha visti protagonisti Ida e Riccardo, due dei personaggi del Trono Over più amati dal pubblico per via della loro relazione tormentata naufragata dopo Temptation Island. Al magazine di Uomini ...