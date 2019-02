Un giorno a Elland Road: Leeds-Swansea

lanotiziasportiva

(Di lunedì 18 febbraio 2019)Abbiamo seguito la capolista della Championship nel turno infrasettimanale: storia e tradizione in uno degli stadi più longevi d’Inghilterradi Stefano RavagliaLe campagne dell’East Midlands sfoderano il loro verde in una giornata insolitamente serena. Qualche velatura non impedisce di apprezzare la giornata soleggiata e per nulla rigida. Il treno fende quelle campagna in direzione Yorkshire, in direzione, e me ne sto appollaiato con la testa sul finestrino a guardare fuori l’Inghilterra che mi scorre intorno. Di wednesday off, il mercoledì libero dagli allenamenti, usanza d’oltremanica, oggi proprio non se ne parla. Ac’è una partita,, un altro capitolo di un campionato incertissimo con gli whites che dopo essere stati a lungo al comando sono stati sopravanzati dal Norwich, distante comunque solo ...