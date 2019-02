Ue | a Palermo incontro Sedec | oltre cento rappresentanti europei allo Steri

Palermo : Street Art alla Vucciria - lunedì incontro aperto alla cittadinanza : Palermo , 2 feb. (AdnKronos) - Può il patrimonio antico e contemporaneo di una città coesistere con la Street Art? Può l’arte urbana far rivivere un monumento abbandonato? La risposta è sì, e un esempio ci viene dal cuore di Palermo , la Vucciria , dove l’esperimento di far dialogare il patrimonio anti

A 91 anni dalla nascita - incontro a Palermo su Domenico Modugno : Lino Zinna - sosia ufficiale di Mister Volare - condurr la serata alternandosi in alcune canzoni dell'indimenticabile artista italiano pi conosciuto nel mondo.

Rifiuti : emergenza Palermo - associazioni datoriali chiedono incontro a sindaco e Rap : Palermo, 16 gen. (AdnKronos) - Un incontro urgente con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’amministratore unico della Rap Giuseppe Norata per discutere della "grave situazione in cui versa il sistema di raccolta dei Rifiuti in città e delle ormai inaccettabili criticità inerenti il mal gestito