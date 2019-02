Tutti i possibili sostituti di Boeri alla presidenza dell’Inps : Tito Boeri. (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’Inps non ha più un presidente. Il mandato di Tito Boeri è scaduto sabato scorso e il governo non ha ancora nominato un successore. Secondo il Corriere della Sera i due azionisti di governo, Movimento 5 stelle e Lega, vorrebbero nominare un commissario di matrice ministeriale e affidargli la gestione temporanea dell’istituto. Uno tra Tutti potrebbe essere Paolo Reboani, dirigente del ...

Inter - Icardi si presenta agli allenamenti. Ecco Tutti gli scenari possibili : Il giorno dopo il 'caso Icardi ' in casa Inter c'è ancora tanta agitazione ma consapevolezza che la società c'è ed è forte. Luciano Spalletti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno convenuto che ...

Sanremo 2019 - Tutti i cantanti partecipanti ed i titoli delle canzoni. I possibili super ospiti : Manca ormai davvero poco all’inizio della 69a edizione del Festival di Sanremo, la più celebre rassegna canora della musica italiana, in programma dal 5 al 9 febbraio. Per il secondo anno consecutivo Claudio Baglioni sarà sia direttore artistico sia conduttore, affiancato sul palco dell’Ariston dalla coppia inedita composta da Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Tra i possibili ospiti che interverranno nelle cinque serate in programma ...

Brexit : Piano B - no-deal e Tutti gli altri scenari possibili : Ma, allo stesso tempo, il Regno Unito non potrebbe adottare una politica commerciale autonoma con Paesi terzi, stringere nuovi trattati bilaterali, controllare l'accesso delle persone. Come per lo ...

Sanremo - il Corriere svela i possibili compensi dei conduttori : Baglioni batte Tutti : Sin dalla conferenza stampa di presentazione si è capito che questa edizione del Festival di Sanremo sarà all’insegna delle polemiche. La bufera scatenata dalla risposta di Claudio Baglioni ad una domanda sulla situazione dei migranti in Italia potrebbe essere solo l’antipasto di quello che accadrà nei prossimi giorni, quando la rassegna della canzone italiana entrerà nel vivo. Uno dei maggiori spunti di discussione è da anni fornito dai ...

Ufficiale il biglietto nominativo per i concerti con possibili rincari : Tutti i dettagli emersi dalla manovra : Il biglietto nominativo per i concerti combatterà la vendita dei ticket a prezzi maggiorati. La misura fa parte di un emendamento del deputato pentastellato Sergio Battelli alla manovra approvata il 30 dicembre scorso e diventata legge. La vendita dei biglietti sarà quindi con biglietto esclusivamente nominativo per gli eventi organizzati all'interno di strutture che possano ospitare più di 5000 persone. Sono esclusi dall'emendamento i ...

Calcio - Freccero attacca la Juventus : “Vince perché ha occupato Tutti i Var possibili. È una cosa indisponente” : “La Juventus vince perché ha occupato tutti i Var possibili. È una cosa indisponente”. Le parole di Carlo Freccero, neo direttore di Rai2, durante la conferenza stampa in viale Mazzini, stanno facendo discutere. Social e siti specializzati lo stanno attaccando per il suo commento sul campionato italiano di Calcio. “Ormai non lo seguo più. Guardo quello inglese”. Freccero ha anche espresso la volontà di riportare Daniele ...