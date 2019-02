Trump | riprendete i jihadisti o ve li liberiamo in Europa

Trump all'UE 'Riprendetevi i vostri foreign fighters'/ Lega 'Non ci pensiamo proprio' : Trump ha invitato l'Unione Europea a riprendersi gli 800 foreign fighters catturati in Siria. Pronta la replica Lega "Non ci pensiamo proprio"

Trump avverte l’Europa : riprendetevi 800 jihadisti o li liberiamo. L’Italia chiude le porte : Gli Usa chiedono "a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendersi oltre 800 combattenti dell'Isis catturati in Siria e che li processino". La richiesta viene dal presidente Donald Trump chem in un tweet, avverte che "l'alternativa non è una cosa buona, in quanto saremo costretti a rimetterli in libertà". E "gli Usa non non vorrebbero vedere che questi miliziani Isis entrino in Europa, dove prevedibilmente ...