Trovata la spazzina anonima di Pesaro | è una cantante giapponese di famiglia nobile

Pesaro - Trovata la ‘spazzina volontaria’ : è una cittadina giapponese. Sindaco : “Voglio premiarla” : Il 17 febbraio aveva pubblicato un post in cui la fotografava dall’alto mentre raccoglieva spazzatura con scopa e paletta. E ora, in un altro messaggio pubblicato su Facebook, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci spiega di avere rintracciato la ‘spazzina volontaria’. “L’abbiamo trovata! Si chiama Natsuko Takase la donna che ci ha dato questa bella lezione di senso civico. La stiamo rintracciando per premiarla con un piccolo ...