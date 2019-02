Tragedia al centro sportivo | muore maestro di tennis di 21 anni

Tragedia Flamengo - in fiamme il centro sportivo : dieci morti : Il Flamengo è uno dei club più importanti in Brasile: insieme al Fluminense, al Vasco da Gama e al Botafogo è una delle quattro principali squadre di Rio de Janeiro. I rossoneri sono il club con più ...

Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio : Tragedia al centro sportivo del Flamengo : 10 morti a seguito di un incendio È una notizia tragica quella che giunge dal Brasile: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto parte del centro di allenamento della squadra brasiliana del Flamengo , uccidendo 10 persone e ferendone 3, di cui una in maniera grave. Tra le 10 vittime vi sono 6 giocatori del settore giovanile della squadra di Rio de Janeiro, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. ...

