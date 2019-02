Tour of Oman 2019 | Alexey Lutsenko vince la terza tappa | bis del kazako che si prende la

Ciclismo – Tour of Oman : bis di Lutsenko nella terza tappa - il kazako si impone allo sprint su Herrada : Dopo la vittoria arrivata nella seconda tappa, il kazako si prende anche la terza frazione precedendo Herrada e Van Avermaet Alexey Lutsenko bissa il successo di ieri, facendo sua anche la terza tappa del Tour dell’Oman, la Shati Al Qurum-Qurayyat di 192.5 chilometri. Il ciclista kazako del Team Astana si impone allo sprint col tempo di 4 ore 35’48” davanti a Jesus Herrada della Cofidis e a Greg Van Avermaet della CCC ...

Nick Cave - un nuovo Tour europeo. Ma sarà diverso : risponderà alle domande dei fan e si accompagnerà al piano : Gli spettacoli, infatti, saranno incentrati proprio sul dialogo tra il frontman dei Bad Seeds e i fan - Cave risponderà ad alcune domande - e su nuove versioni delle sue canzoni, eseguite pianoforte ...

Ciclismo - Tour of Oman 2019 : Alexey Lutsenko anticipa il gruppo - Kristoff resta leader : Alexey Lutsenko si conferma una delle stelle nel Tour of Oman: il vincitore uscente della corsa in terra asiatica si va a prendere il successo nella seconda tappa con una bellissima stoccata da finisseur. Il kazako dell’Astana chiude a braccia alzate nell’insidiosa frazione con partenza ed arrivo da Royal Cavalry Oman ad Al Bustan (156,5 km). In quattro in fuga nelle prime fasi di gara: Jerome Baugnies (Wanty-Gobert), Lionel ...

Tour of Oman – La seconda tappa ad Alexey Lutsenko : il campione in carica in solitaria sul traguardo : La seconda tappa del Tour Of Oman 2019 va ad Alexey Lutsenko, dopo la vittoria di ieri di Alexander Kristoff La seconda tappa del Tour of Oman 2019, che da Royal Cavalry Oman è giunta ad Al Bustan dopo 156.5 km, è stata vinta da Alexey Lutsenko. Il ciclista kazako è giunto sul traguardo in solitaria lasciandosi dietro gli avversari. Il corridore dell’Astana, leader di classifica nella scorsa edizione della corsa, ha ...

Tour of Oman – Kristoff si aggiudica la prima tappa della 10ª edizione : Kristoff si aggiudica la prima tappa del Tour of Oman: quarto posto per Giacomo Nizzolo La decima edizione del Tour of Oman è iniziata del segno di Alexander Kristoff: il ciclista norvegese si è aggiudicato la prima tappa, trionfado davanti a Coquard e Bouhanni nella volata finale. I corridori hanno pedalato per 138km, da Al Sawadi Beach a Suhar Corniche. Al termine dello sprint di gruppo, Kristoff ha potuto alzare al cielo le braccia per ...

Tour of Oman 2019 : Alexander Kristoff vince la prima tappa - quarto Giacomo Nizzolo : Alexander Kristoff vince la prima tappa del Tour of Oman 2019. Il norvegese prosegue così la sua striscia di successi in questa corsa e raggiunge quota nove. I 138 km da Al Sawadi Beach a Suhar Corniche sono terminati con uno sprint di gruppo, in cui il corridore della UAE-Team Emirates ha fatto valere la sua classe per battere i francesi Bryan Coquard (Vital Concept-B&B Hotels) e Nacer Bouhanni (Cofidis, Solutions Crédits). quarto posto per ...

Golf - PGA Tour 2019 : Genesis Open martoriato dalle pessime condizioni climatiche. Secondo round interrotto con Thomas e Scott al comando : Il Genesis Open (montepremi 7,4 milioni di dollari) è ancora ostaggio di sospensioni dovute alle pessime condizioni climatiche che imperversano sul Riviera Country Club di Pacific Palisades (California, Stati Uniti). La seconda sessione è stata sospesa per oscurità nel bel mezzo del Secondo round, con nessuno degli attesi protagonisti riusciti nell’impresa di completare le 18 buche. I protagonisti del PGA Tour sono dunque chiamati agli ...

Golf - European Tour 2019 : definito il tabellone dei matchplay di domani - Thomas Pieters e Ryan Fox tra i favoriti a Perth : Si è conclusa anche la terza giornata dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour di Golf in scena presso il Lake Karrinyup Country Club di Perth, in Australia. La caratteristica principale dell’evento consiste nella particolare formula adottata: con la conclusione del terzo giro infatti si è definita la composizione del tabellone dei matchplay in programma domani, quando gli ultimi 24 Golfisti rimasti in ...

Tour of Oman 2019 : percorso tappe - date e diretta tv-streaming. I favoriti : Tour of Oman 2019: percorso tappe, date e diretta tv-streaming. I favoriti Se, come abbiamo detto precedentemente, il mondo del ciclismo sta varcando sempre di più il mondo americano, lo stesso possiamo dire del mondo mediorientale e asiatico. Ora è tempo del Tour of Oman, che si correrà da sabato 16 a giovedì 21 febbraio nel paese del Medio Oriente. Si tratta della nona edizione della corsa, che è nata ed ha esordito nel 2010. Ci ...

Tour of Oman 2019 : tanti big presenti - che sfida nelle volate tra Kristoff - Greipel e Colbrelli : DOmani scatterà la decima edizione del Tour of Oman, breve corsa a tappe che anche quest’anno ha attirato nel deserto molti big del panorama ciclistico internazionale. Il percorso prevede sei frazioni, con finali molto vari. La prima e l’ultima tappa saranno perfette per i velocisti, la seconda e la quarta saranno invece più impegnative e adatte agli attaccanti, mentre la terza e la quinta si concluderanno con un arrivo in salita, ...

Golf EuroTour – Quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 Perth : azzurri fuori : Nell’ISPS Handa World Super 6 Perth non Superano il taglio Manassero, Bergamaschi e Migliozzi: Pieters, Fox, Griffin e Pittayarat al comando Quartetto al vertice con 136 (-8) colpi formato dal belga Thomas Pieters (70 66), dal neozelandese Ryan Fox (68 68), dall’australiano Matthew Griffin (69 67) e dal thailandese Panuphol Pittayarat (70 66) nell’ISPS Handa World Super 6 Perth, uno dei tornei innovativi con formula particolare (54 buche ...

Golf - European Tour 2019 : un quartetto al comando dell’ISPS Handa World Super 6 dopo due giri - il taglio ferma gli italiani : Classifica molto corta dopo le prime 36 buche dell’ISPS Handa World Super 6 Perth 2019, torneo dello European Tour, dell’Asian Tour e del PGA Tour of Australasia in corso di svolgimento sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club di Perth (Australia). Al comando si è portato un quartetto composto dal belga Thomas Pieters, dal neozelandese Ryan Fox, dall’australiano Matthew Griffin e dal tailandese Panuphol Pittayarat con uno ...

Golf - European Tour 2019 : Miguel Tabuena e Kristoffer Reitan al comando a Perth. Migliozzi - Manassero e Bergamaschi a metà classifica : Si è concluso il primo giro dell’ISPS Handa World Super 6 Perth, torneo su cui ci sono le mani di ben tre Tour: quello europeo, quello asiatico e il PGA Tour of Australasia. Nella quarta città più popolosa d’Australia si trovano al comando in due, il filippino Miguel Tabuena e il norvegese Kristoffer Reitan, che sul par 72 del Lake Karrinyup Country Club hanno girato in 65 colpi. In particolare, Tabuena ha effettuato una prodigiosa ...