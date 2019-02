Top di gamma a confronto | A9 VS Galaxy S9

LG V40 ThinQ è lo smartphone Top di gamma che dovrà vedersela con le novità del MWC di Barcellona : LG V40 ThinQ è uno smartphone che è stato presentato a ottobre 2018, ma sta facendo solo ora il suo debutto sul mercato europeo (in esclusiva con TIM). Questo significa che gli elementi potenzialmente rivoluzionari al momento della presentazione non sono più tutti tali. Nonostante questo, il V40 ThinQ preserva la capacità di garantire un’esperienza utente di alto livello. Merito di una dotazione hardware capace di reggere un uso quotidiano ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : TIM propone nuovi Top di gamma acquistabili a rate grazie a TIM Next : A partire dal prossimo 18 febbraio, tutti gli interessati potranno ottenere a rate un top di gamma Samsung o Apple grazie all’iniziativa TIM Next. La promozione TIM Next, per chi non lo sapesse, permette ai clienti di acquistare un potentissimo smartphone di diversi brand e, dopo 12 mesi, è possibile: Tenere il prodotto e continuare […] L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate ...

Xiaomi Mi 8 Pro è lo smartphone Top di gamma fatto per chi vuole distinguersi : Xiaomi Mi 8 Pro è uno smartphone di alto livello che costa 650 euro, in cambio offre prestazioni elevate, uno schermo Super AMOLED di qualità e un’estetica originale. Dopo averlo provato abbiamo concluso che può essere lo smartphone giusto per chi è alla ricerca di un top di gamma e si vuole differenziare dagli altri. Sul piano tecnico è come sempre da apprezzare il lavoro di ottimizzazione software, che valorizza le potenzialità del ...

Volkswagen T-Roc R - A Ginevra la versione Top di gamma : Dopo il video dei collaudi al Ring, la Volkswagen svela definitivamente le carte diffondendo il primo teaser della T-Roc R. La crossover più sportiva della gamma farà il suo debutto al Salone di Ginevra, occasione nella quale conosceremo anche tutti i dati tecnici. Quello che vedremo in Svizzera sarà un esemplare molto vicino alle specifiche di serie, segno che il lancio commerciale non sarà immediato e per ora non ci sono informazioni sul ...

Non chiamatelo Samsung Galaxy S10 Lite - sarà S10e il Top di gamma economico (o quasi) : Nessun Samsung Galaxy S10 Lite all'orizzonte ma piuttosto un Samsung Galaxy S10e (scritto esattamente così, con la lettera "e" accanto alla numerazione dieci e pure in minuscolo). Della nomencaltura esatta del "piccolo" della prossima generazione di top di gamma si discuteva da tempo ipotizzando proprio quanto dibattuto oggi: la nomenclatura esatta del dispositivo tuttavia, giunge oggi 13 febbraio, direttamente dalla viva voce del produttore, o ...

Sony AF9 Master Series è il televisore Top di gamma di grande qualità - che costa una fortuna : Cercate un televisore di fascia alta con tutto quello che di nuovo la tecnologia ha da offrire? Date un’occhiata al nuovo Sony AF9 Master Series che abbiamo provato. È la punta di diamante dell’azienda giapponese, e come tale ha un prezzo poco accessibile: 2.999 euro per la versione da 55 pollici, 3.999 euro per quella da 65 pollici. Se siete sopravvissuti allo shock dei listini, e avete abbastanza spazio in salone per posizionare un ...

Honor View 20 è lo smartphone al Top di gamma che brilla per l’autonomia ma costa caro : Honor View 20 è il nuovo smartphone al top di gamma che l’azienda cinese ha presentato lo scorso 23 gennaio a Parigi. Dopo averlo provato in modo approfondito abbiamo concluso che ha le carte in regola per soddisfare chi è alla ricerca di un prodotto di fascia alta con grande autonomia. Fra i punti a favore ci sono infatti la qualità costruttiva, le prestazioni di buon livello e la disponibilità della modalità desktop. Per contro, la ...

Galaxy S10e ufficiale : come sarà il Top di gamma low cost di Samsung : Il prezzo dovrebbe essere di circa 850 dollari, conforme alle caratteristiche tecniche di questo device che potrebbe portare a Samsung ottimi volumi di vendita in tutto il mondo. Non sono in pochi a ...

OPPO Find Z sarà il nuovo Top di gamma di OPPO con CPU Snapdragon 855 : OPPO Find Z sarà il successore di OPPO Find X e dovrebbe vantare un processore Qualcomm Snapdragon 855. Ecco cosa sappiamo di lui L'articolo OPPO Find Z sarà il nuovo top di gamma di OPPO con CPU Snapdragon 855 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10E : la versione base del nuovo Top di gamma coreano non ha più segreti : Dalla Rete continuano ad arrivare informazioni ed immagini inedite sui nuovi smartphone della famiglia Galaxy S10 di Samsung

Nel 2019 parecchi Top di gamma sfonderanno il muro dei 10 GB di RAM : Il vostro Google Pixel 3 XL con i suoi 4 GB di RAM gira senza impacci nonostante 6 GB siano il minimo sindacale per un top di gamma recente? L'articolo Nel 2019 parecchi top di gamma sfonderanno il muro dei 10 GB di RAM proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 : nuove immagini dello smartphone/ In arrivo una versione Pro : addio a 'Plus' per Top gamma? : Samsung Galaxy S10: le prime foto/ Le immagini delle tre versioni E, standard e Plus: ecco come sarà il nuovo smartphone sudcoreano

Il Samsung Galaxy S10 E sarà la versione lite del Top di gamma? Più mancanze per mitigare il prezzo : Il Samsung Galaxy S10 E potrebbe essere il modello della prossima ammiraglia che fino a questo momento abbiamo definito come Samsung Galaxy S10 lite, ossia la sua versione entry level (se così possiamo definirla) e meno costosa. Il tutto a patto di rinunciare a più di qualche specifica hardware di rilievo, questo è oramai quasi certo. Un produttore cinese di cover e accessori ha spifferato al sito Mobile Fun di aver già testato proprio ...

Xiaomi Mi 9 : arrivano le prime informazioni sul nuovo Top di gamma cinese : Il prossimo smartphone di fascia alta di Xiaomi vanterà un potente processore Snapdragon 855 ed una raffinata sezione...