TIM al top fra le Blue Chip sempre per voci su CDP

Rugby - Top12 2019 : Viadana-Mogliano 24-22. Il piede di Jackman tradisce gli ospiti all’ulTIMo minuto : Nel secondo anticipo della 15ma giornata del Top 12 di Rugby Viadana batte per 24-22 Mogliano e lo scavalca in classifica al termine di una partita tiratissima, che gli ospiti avrebbero anche potuto pareggiare se Jackman avesse trovato una conversione all’ultimo minuto. Dopo il 21-3 della prima frazione nella ripresa arriva la riscossa degli ospiti, che per poco non completano la rimonta cedendo alla fine per 24-22. TABELLINO Rugby Viadana ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus : TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate grazie a TIM Next : A partire dal prossimo 18 febbraio, tutti gli interessati potranno ottenere a rate un top di gamma Samsung o Apple grazie all’iniziativa TIM Next. La promozione TIM Next, per chi non lo sapesse, permette ai clienti di acquistare un potentissimo smartphone di diversi brand e, dopo 12 mesi, è possibile: Tenere il prodotto e continuare […] L'articolo Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus: TIM propone nuovi top di gamma acquistabili a rate ...

Pensioni ulTIMa ora : Quota 100 - Inps “disparità e niente stop Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100, Inps “disparità e niente stop Fornero” Pensioni ultima ora: nuovo intervento del presidente uscente dell’Inps Tito Boeri. Dal suo osservatorio nei mesi che hanno preceduto l’introduzione del decreto 4/2019 con Quota 100 e reddito di cittadinanza ha sempre rappresentato una voce autonoma. Non ha mancato di criticare le scelte del Governo, distinguendo e precisando sempre la differenza tra il ruolo e ...

Adriano Celentano influenzato - il suo 'Adrian' sospeso da Canale 5 : stop di due setTIMane : Sono in tanti in queste ore a chiedersi che fine abbia fatto lo show di Adriano Celentano su Canale 5. Uno degli eventi di questo inizio 2019 della rete ammiraglia Mediaset aveva a che fare proprio con 'Adrian', la serie evento che vede protagonista il 'Molleggiato' andata in onda a fine gennaio in prime time, accompagnata da uno show dove tuttavia Celentano è apparso ben poco. Da due settimane, però, Adrian non viene più trasmessa su Canale 5: ...

Forte vento - cadono alberi nella parte alta di Capri. Stop collegamenti maritTIMi veloci : Una Forte tempesta di vento abbattutasi sull'isola di Capri nel pomeriggio di oggi, proprio all'orario di uscita dei bambini dalle scuole, durata circa mezz'ora, ha provocato la caduta di rami e ...

La favola di UlTIMo da San Basilio a Sanremo - la rivelazione con 2 album in top10 verso il trionfo al Festival : Il segreto del successo di Ultimo? Quello di non essersi mai montato la testa, neanche quando ha registrato il tutto esaurito in un tour nei palasport a mesi dall'avvio della tournée. Merito della gavetta alla vecchia maniera, quella che porta un artista ad esibirsi su palchi prestigiosi solo dopo aver lavorato intensamente per ottenere ogni minimo risultato. Molti lo ricorderanno per la vittoria al Festival di Sanremo 2018, nella categoria ...

Adrian - Celentano e il virus : "Sto male - stop allo show". Cosa non torna : le "due setTIMane" : «Non gioco più, me ne vado». Ah no, scusate, quella era Mina, la tigre di Cremona, che non si fa vedere in televisione ma canta ancora e non sbaglia un colpo. Non come Celentano, che malconcio, ha detto stop. Adrian si ferma almeno per due settimane causa malanno di stagione del protagonista, fa sap

Germania - l’ulTIMa Merkel si scopre ambientalista (anche per motivi politici) : entro il 2038 stop alle centrali a carbone : Il quarto e ultimo governo guidato da Angela Merkel, in coalizione con i socialisti dell’SPD, si è assunto la storica responsabilità di pianificare l’uscita della Germania dall’era del carbone. In una giornata che rimarrà a lungo nella storia tedesca ed europea, sabato scorso una Commissione di 28 esperti ha definito la data ultima di utilizzo del carbone come materia prima per la produzione di energia elettrica. Una risoluzione che ha forti ...

Putin reagisce allo stop americano al trattato anTIMissili - anche Mosca sospende l’accordo : La Russia risponde a tono agli Stati Uniti. Di fronte alla decisione di Washington di sospendere la propria partecipazione al trattato antimissili Inf, Vladimir Putin ha annunciato che anche Mosca congela a sua volta la propria adesione all’accordo del 1987 che vieta i missili nucleari basati a terra con gittata tra 500 e 5.500 chilometri. Il nodo ...