Formula 1 - I Test invernali in diretta su Sky : Il Mondiale di Formula 1 2019 sta pian piano entrando nel vivo e lunedì 18 febbraio le monoposto scenderanno in pista per la prima volta a Barcellona, per il primo test collettivo della stagione. Sarà il canale Sky Sport F1 a coprire in diretta i test invernali dal Montmelò, trasmettendo le ultime quattro ore di ogni giornata sul canale 207 della pay-tv.Un nuovo esperimento. Già qualche anno fa si era provato a trasmettere parte dei test ...

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi giovedì 7 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di biathlon riparte con due individuali nel gelo di Canmore, Italia protagonista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi;

Test invernali F1 2019 : date - circuito - piloti e diretta streaming : Test invernali F1 2019: date, circuito, piloti e diretta streaming Il prossimo mondiale di Formula 1 comincerà il 17 marzo, con il gran premio australiano di Melbourne Park. Tuttavia, per vedere le nuove monoposto all’opera non bisognerà attendere così tanto. A fine febbraio, infatti, i team scendono in pista sul circuito di Barcellona per i primi Test invernali. Test invernali F1 2019: le date dei Test invernali Nei Test di novembre ...

Test invernali MotoGP 2019 : date - circuito - piloti e diretta streaming : Test invernali MotoGP 2019: date, circuito, piloti e diretta streaming Proseguono i Test invernali MotoGP 2019 nei mesi di febbraio e marzo, ma è grande attesa anche per l’inizio del campionato di quest’anno. Alcune case devono ancora presentare le loro nuove moto e approfitteranno proprio di questa pausa invernale di preparazione per farlo, anche in diretta streaming. Andiamo dunque a elencare le principali informazioni sul nuovo MotoGP ...

Mercedes-AMG - Il prototipo della GLB 35 ai Test invernali : La Mercedes-Benz ha portato in Scandinavia i prototipi della GLB, la Suv compatta che affiancherà le cugine Classe A, Classe B e CLA nei listini entro breve tempo.La prima volta della Suv compatta. Le immagini ritraggono quella che dovrebbe essere la versione sportiva della GLB, con ogni probabilità dotata del medesimo powertrain appena introdotto sulla Mercedes-AMG A 35 4Matic. Il prototipo delle foto spia è sostanzialmente identico a ...

Audi A1 - Le immagini della Allroad durante i Test invernali : Per la seconda volta nel giro di pochi mesi abbiamo sorpreso su strada un prototipo della Audi A1 in una inedita variante da off-road leggero. I test si sono spostati in Scandinavia, come dimostra anche la dotazione di fari aggiuntivi e pneumatici invernali, ma la sostanza non cambia: sembra proprio che in casa Audi si sia pensato a una A1 Allroad.Piccola, ma rialzata. Gli ingredienti ci sono tutti: assetto rialzato, passaruota aggiuntivi e ...

Mitsubishi Pajero Sport - Primi Test invernali per il restyling : La Mitsubishi sta lavorando al restyling del Pajero Sport e queste sono le prime immagini di un prototipo, fotografato in Scandinavia. La carrozzeria è protetta dalle pellicole, ma adotta già i componenti definitivi, fattore determinante per valutare le modifiche apportate.Piccoli ritocchi a frontale e coda. Il frontale e la coda sono le zone dove i designer sono intervenuti maggiormente per rinfrescare il fuoristrada giapponese. Il ...

MotoGP - Ktm : Pedrosa deve operarsi - non parteciperà ai Test invernali : Dani Pedrosa dovrà cambiare i propri piani: è costretto a rinunciare alle sessioni di test invernali con la Ktm a causa di una doppia frattura alla clavicola destra. Nessun incidente per il pilota ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test invernali alle 19 gare : Il Mondiale MotoGP 2019 si avvicina! Anche se siamo solamente a Natale, infatti, il tempo stringe e mancano appena 43 giorni per vedere di nuovo azione in pista. Scatteranno dal 6 all’8 febbraio i primi Test stagionali che sanciranno il primo assaggio nella nuova annata, mentre per vedere il primo weekend di gara sarà sufficiente pazientare fino all’8 marzo per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar a Losail, tra 73 ...